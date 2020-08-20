曾被投閒置散 討厭唱歌 駱振偉重燃歌手夢 推處女單曲

【明報專訊】ViuTV藝人駱振偉（Thor）2007年參加英皇新秀歌唱大賽奪得「金咪大獎」成為歌手，但從未出過一首歌，「封咪」13年，因主持ViuTV音樂節目《Chill Club》翻唱不同歌手的歌，歌藝備受肯定，喚醒Thor喜愛唱歌之心，在努力爭取及公司幫助下，邀請Joey Tang（鄧建明）監製、王丹儀作曲及梁栢堅填詞，製作單曲《成熟•不了》，一圓歌手夢。

當年Thor簽約英皇唱片3年，零工作零收入，其間為生活做過不同兼職，試過去店舖貼「EPS」膠貼，他稱沒有hard feeling，並說：「回想沒機會是應該的，因為當時我太年輕，不擅長表達，不懂得與公司的人溝通，加上我不笑個樣好惡，被人誤會我好寸，自己亦未準備好。」

保持調皮童心

被磨蝕了3年的歲月，對Thor挫折很大，變成討厭唱歌，往後10年他沒特別再想做歌手，他說：「有段時間放棄唱歌，因為覺得唱歌令我拎到樂壇的入場券，但亦因為唱歌我失去好多機會，有點陰影。」直到音樂節目《Chill Club》出現，才將Thor拉回音樂世界。

Thor藉《成熟•不了》道出入行多年的心聲，就像其中一句歌詞「人成熟後最想調皮一下」，一直保持一顆調皮的童心，他說：「調皮有好的地方，尤其在表演上，這行遇到很多不同的人，他們都穩打穩紮就算，但我不喜歡穩陣，愛挑戰，曾有人說表演好似踩鋼線先好睇，我認同。」

受老婆感染變樂觀

Thor的朋友聽完這首歌都說很touching，其丹麥籍太太Katrine雖不懂中文，但聽他解釋歌詞含意，也明白箇中意思。他稱在這行工作，太太支持很重要，Thor說：「她很信任我，從不過問我的工作。」他表示認識來自最快樂國家的Katrine，自己也變得快樂，他說：「演藝圈的人很容易有情緒困擾，我做騷面對很多人，回到家剩下自己一人，這種空虛感很痛苦。Katrine思想好正面，受她影響，我也樂觀了很多。」Thor去年和拍拖5年Katrine結婚，問他是否已準備做爸爸？他笑謂《成熟•不了》這個「BB」已出世，真的生B就要考慮，暫時未有計劃。

記者：柯美

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