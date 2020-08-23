米倉涼子新劇改編《新聞記者》 伙拍小泉今日子挑戰安倍政權

【明報專訊】早前有傳《女醫神》女星米倉涼子有望跟《閨密食堂》54歲小泉今日子合演影視串流平台Netflix原創劇集，根據最新消息，此劇改編自得獎電影《新聞記者》，米倉涼子不單主演，更主動向編劇建議，劇本必須反映現實，藉此揭露安倍政權下的各種社會問題。

日本雜誌《女性Seven》本月初率先報道，今年4月離開舊經理人公司自立門戶的米倉涼子，為了尋求新挑戰，首次接拍Netflix劇集。巧合的是，新劇拍檔同樣是近年開始獨立發展的小泉今日子，既然背景相似，自然一拍即合。

據報新劇改編自去年上映的日本片《新聞記者》，該片取材自《東京新聞》女記者望月衣索子的同名小說，故事講述一名日韓混血女記者跟內閣情報調查室的年輕官員，攜手揭露政府黑暗內幕，宣揚第四權的重要。在今年3月舉行、有「日本奧斯卡」之稱的第43屆日本電影學院獎，《新聞記者》勇奪最佳電影、導演及劇本等獎項之餘，松坂桃李及沈恩敬同時包辦影帝影后。劇集《新聞記者》的劇本已接近完成階段，有望在今年內開拍，趕及明年春季上架。不過，由於新劇採取「雙女主角」陣容，或許內閣情報調查室官員一角，有可能改成女性角色。米倉涼子對於新劇寄望甚殷，早前她曾在網誌撰文大讚《新聞記者》電影故事出色，因此主動跟編劇商討，希望新劇能夠反映現實，甚至揭露日揆安倍晉三的政治失當。如果傳聞可信，肯定掀起話題。

小泉今日子歌曲音樂平台上架

另外，小泉今日子自1982年出道至今首次把過去發行104張唱片、合共726首歌曲，透過收費音樂平台上架，前日她在東京澀谷舉行8年來首個演唱會，現場演繹《沙灘上的美人魚》等10首經典歌曲。由於疫情肆虐，現場不設觀眾，粉絲只可透過網絡收看。