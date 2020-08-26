認江嘉敏郭嘉文無接觸 林凱恩撮合慶生群組

【明報專訊】在處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Bonnie的林凱恩，昨日身穿露臍裝出席宣傳活動。談到日前獲好姊妹郭嘉文、江嘉敏和鄺潔楹炮製驚喜派對，慶祝其28歲生日，林凱恩表示非常開心，事前並不知情，感覺萬千寵愛在一身。她稱本來只是約了郭嘉文吃午飯，但對方堅持要跟她吃晚飯，之後便帶她去酒店，又叫她除口罩，一開房門便見到江嘉敏和鄺潔楹，故生日願望是三人繼續惜她。

林凱恩表示三名好姊妹原本無直接接觸的，為了跟她慶生而開了一個群組，當晚是首次聚會。有網民指江嘉敏透過她而接近其閨密兼李澤楷女友郭嘉文？林凱恩說：「不關事，她們最喜歡是我，我是無辜的，我是被她們利用，來滿足她們想見我的欲望。（郭嘉文可有介紹好男仔給你？）不需要，靠自己比較好，我等她們3個有錢輪流養起我。（郭嘉文已可以？）其實還有幾個，她們見我貼相都吃醋。」

至於劇中演媽媽的吳香倫患上皮肌炎，林凱恩表示一直知道對方身體不適，「我有叫她少吃生冷食物，而且有爸爸（陳榮峻）悉心照料，她復元得很快」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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