湯怡獲封「最強眼鏡妹」 葉念琛欽點演新一代阿寶

【明報專訊】湯怡在無綫劇集《反黑路人甲》的演出獲讚賞，被網民推舉為娛樂圈「最強眼鏡妹」，更因形象健康，私底下又熱愛運動及懂下廚，力壓李佳芯、唐詩詠等視后獲封為「絕世好女友」。

葉念琛導演在《反黑路人甲》播出前，已欽點湯怡擔正新片《盲女驚魂》女主角，成為新一代阿寶。葉念琛表示2012年曾邀湯怡合作《天生愛情狂》，之後一直有留意她的成長，近年湯怡戲路漸闊，演技不斷進步，一直想跟她再次合作，到《盲女驚魂》終於有機會實現。他亦早已聽聞湯怡在《反黑路人甲》的角色討好。其實近幾年他和一班男性朋友提起湯怡，大家都封她為女神，是時候獨當一面。他認為一個演員去到某個階段，累積一定程度的好感、觀眾緣，碰上一個好角色，就能夠發光發熱。他表示在《盲女驚魂》中，無論演技及角色設計，會讓大家看到一個意想不到、從未見過的湯怡。

願接受不同挑戰

湯怡獲葉念琛欽點感到萬分榮幸，她笑言從小看葉導演的電影長大，知道對方找她演新一代阿寶，非常開心，期望導演為她設計過往從未演過的角色。她在《反黑路人甲》輕露香肩與美腿成為話題，在新戲會否有更進一步突破？她覺得演員要突破就一定要嘗試，願意接受不同挑戰。

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