陳百祥懶理僭建風波 偕黃杏秀打高球慶祝結婚41周年

【明報專訊】陳百祥（阿叻）與黃杏秀（秀姑）結婚41周年，他們於深圳打高爾夫球慶祝，秀姑感嘆光陰似箭，希望疫情早日過去。在他們開心慶祝之時，昨日有報道指阿叻位於又一村的相連單位涉僭建，包括建玻璃簷篷、玻璃圍欄、巨型白色玻璃屋及封露台等。身在內地的阿叻就涉單位僭建回覆傳媒表示不清楚有關報道，稱要管都是屋宇署的事。

娛樂組

阿叻與秀姑到深圳慶祝結婚周年，他們於深圳東部華僑城打高爾夫球，以及享受美食。秀姑在微博上載與阿叻合照，秀姑捧着大束花輕挨阿叻膊頭，阿叻則捧着一碟魚，兩人都流露幸福笑容。秀姑留言：「41年啦！光陰似箭！」

她之後再分享與阿叻在高爾夫球場打波的照片，她表示希望疫情可以早日過去，雨過天晴。有指兩人目前已身在雲南看茶葉。

曾志偉出讓單位代片酬

昨日有報道指阿叻位於又一村的相連單位，疑涉及多項僭建，包括建玻璃簷篷、玻璃圍欄、巨型白色玻璃屋及封露台等。

據報道稱阿叻持有玉寶閣1A單位，是當年他幫曾志偉拍戲無收片酬，對方將已付首期的單位，以340萬轉讓給他作片酬。阿叻其後於1996年以1200多萬購入相連的1B單位。報道更指屋宇署曾兩次發信要求拆除僭建物，屋主未有行動。阿叻對被指單位涉僭建一事回覆傳媒時，他表示不清楚有關報道，認為要管都是屋宇署的事。