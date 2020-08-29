【開箱】《屍殺半島》人性比喪屍病毒更可怕

【明報專訊】新冠肺炎早前爆發第3波，香港戲院再次停業，關門6個星期後，終於在昨日重開，韓片《屍殺半島》打響頭炮，首日票房破百萬大關，證明本地雖然遲過韓國、台灣、新加坡，甚至美國等地開畫，依然捧場者眾。

賣座韓片《屍殺列車》延尚昊執導續集《屍殺半島》，改由《1987：逆權公民》姜棟元、《軍艦島》李貞賢及《阿爾罕布拉宮的回憶》李蕊主演。故事承接上集，講述載滿喪屍的列車駛往釜山後，屍毒迅即在韓國各地爆發，生還者所餘無幾，姜棟元飾演的退伍軍人正錫，與家人登上最後一艘難民船離開，其後發現船上亦有喪屍，正錫的胞姊與外甥不幸身亡，他跟飾演姐夫的金道允倖存。

香港收容韓國難民

難民船原本駛往日本，但被拒入境，最終獲香港收容，並以「半島難民」身分定居。4年後，正錫與姐夫為了掙錢，與另外兩人加入重返韓國竊取2000萬美金的非法行動。此舉看似自尋死路，事實卻是人類已掌握喪屍特性，只要趁夜間行動，再配上足夠武器，或許會有勝算。

正錫等人返抵韓國仁川，驚覺當地已淪為死城。他們火速找到裝滿美金的貨車，同時惹來大批喪屍，正錫姐夫及時躲進貨車內，正錫則獲兩姊妹浚兒（李蕊飾）及宥珍（李藝媛飾）救走。與此同時，貨車被黃中士（金珉才飾演）率領的「631部隊」搶走，可與外界通訊的無線電話也遺失在車內。

正錫姐夫被「631部隊」帶回營地，被當成「野狗」看待，把他困在鐵籠與喪屍搏鬥，要勝出才有飯吃，慘無人道。正錫跟兩姊妹回家後，遇見李貞賢飾演的兩女之母敏晶，正錫憶起4年前曾見過對方，當時她帶着兩名幼女，哀求路過的正錫幫忙，但正錫見死不救。

正錫與敏晶決定向「631部隊」搶回貨車，搭上接應的貨船逃離韓國，可是他們要面對的，除了遍佈四周的喪屍，還得對抗「631部隊」追截，經過一輪激戰後，他們終獲國際救援隊派來的直升機接走。

大量飛車場面刺激

《屍殺半島》作為《屍殺列車》續集，故事卻沒有太大關連，當成獨立作品來看亦無不可。上集在港上映時，一度掀起熱潮，票房收逾6800萬港元，成為最賣座的亞洲電影。《屍殺列車》大受歡迎，全因打破喪屍片格局，將人類與喪屍困在一輛列車內，藉此揭露人性醜陋一面。

續集場面更大，喪屍數量更多，同時加入大量飛車場面，其中一場20分鐘追逐戲，官能刺激感十足。由於今集講述人類已掌握對付喪屍的方法，就連女童宥珍也會使用發光發聲的搖控車引走喪屍，令到戰况再非一面倒。

如先所言，《屍殺列車》帶出人類面對生死關頭時的兩極表現，今集沿用同一方程式，例如姜棟元發現外甥感染屍毒後，原本可以帶走胞姊，但他以防止屍毒擴散為由，竟把胞姊留在喪屍堆中，聲稱是「合乎常理的決定」；另外，敏晶帶着兩名女兒逃命，叮囑她們一定要逃離韓國，女兒反稱因為一家人在一起，從不覺得身處「地獄」，彰顯親情的偉大。

歌頌女性角色偉大

上集《屍殺列車》有堅強的孕婦、為親人犧牲的老婦，今集《屍殺半島》亦有正錫胞姊為了守護受感染的兒子，甘願成為喪屍的「食物」，被喪屍包圍的敏晶，不想成為女兒負累，一度想吞槍自殺，幸獲正錫出手相助。

《屍殺半島》主角姜棟元的角色，其實亦跟上集的孔劉相似，外表看似善良，內心有黑暗一面，直至跟喪屍戰鬥，個性開始轉變，拋低個人利益，拯救李貞賢母女。然而姜棟元發揮演技機會不多，反被李貞賢母女搶去不少風頭。

值得一提的是，《屍殺半島》前段以香港為背景，雖然大部分場面都不是在港實境拍攝，不過佈景也甚迫真，還有多句廣東話對白，令本地影迷有親切感。