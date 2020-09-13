【開箱】韓劇《Missing：他們存在過》慰亡靈 撞橋《德魯納酒店》

【明報專訊】8月29日首播的韓國有線頻道OCN新劇《Missing：他們存在過》，講述失蹤者死後，屍體被發現前，靈魂暫居於人類無法看到的村莊內的懸疑故事，跟同期首播講述時間旅行的韓劇《Alice》一樣奇幻。可是《Missing》聲勢明顯不及《Alice》，大概因為《Alice》在免費台SBS播放，加上《Missing》僅高洙知名度較高，難與《Alice》兩大韓星金喜善和周元相比

失蹤亡魂寄居村莊

《Missing：他們存在過》由《Touch》閔延洪執導、《魔女的戀愛》（改編台劇《敗犬女王》）班奇里編劇，《金錢遊戲》41歲男星高洙伙拍《屍戰朝鮮》「綠葉」許峻豪主演，加上《屍殺列車》安昭熙及《Black Dog》河俊等演出，逢周六、日播出，全季預計有12集。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。

故事講述詐騙為生的金旭（高洙飾），假扮股票經紀，欺騙放高利貸的蠱惑仔一億韓圜。金旭雖然是騙子，但一直劫富濟貧，將詐騙得來的金錢，分發給生活艱苦的低下階層。金旭騙去蠱惑仔大筆現金後，躲避追捕時，遇上另一批黑幫綁走少女崔汝娜（徐恩秀飾），金旭隨即拿手機拍下片段，可是被對方發現，雙方展開追逐。金旭逃跑時被警察申俊昊（河俊飾）駕駛的車撞倒，金旭撞傷腦部送院，心跳一度停頓，幸被搶救成功。走過鬼門關的金旭，憶起兒時失去母親被送往孤兒院的悲慘過去。金旭康復出院後不久，被黑幫人物擄走，帶到荒山野嶺。金旭趁機逃走但失足掉落山崖，獲居於深山的張大叔（許峻豪飾）救起。金旭醒來後打算離開之際，意外走進一條村莊，遇上一名跟媽媽失散的小男孩。由於金旭也曾失去母親，對小男孩深表同情，承諾助對方找回母親。與此同時，金旭發現小男孩是一名失蹤人口，於是報警，但警方一直指找不到金旭所說的村莊，還以為他是擄走男孩的疑犯。

金旭其後發現住在這條村莊的已是鬼魂，包括該男孩，而且均是失蹤人口，死後未被發現，靈魂暫住村內，直至屍體被發現才能離開。村內只有金旭與張大叔是活人，後者在深山居住多年，因女兒失蹤仍未尋獲，他等待女兒出現的同時，協助村內鬼魂，揭發屍體所在地，讓他們入土為安。金旭發揮其才智，加上電腦專才李鍾雅（安照熙飾）幫助，揭發小男孩被繼父殺死及藏屍大廈水箱，並助小男孩離開前與母親相見。自此金旭協助村內鬼魂尋回屍身，其間金旭死黨（文裕康飾）捲入村內少女崔汝娜被殺案，繼而遭貨車撞死，碰巧崔汝娜是申俊昊的未婚妻，金旭與申俊昊合力追查案件，並逐步揭開黑社會連環殺害無辜巿民的真相。

收視逐漸攀升

《Missing：他們存在過》以失蹤鬼魂居住的神秘村莊作背景，題材新鮮，不過與IU及呂珍九合演的人氣劇《德魯納酒店》似乎有點撞橋。兩劇同樣講述死後靈魂住在一個人類看不到的地方，可是《Missing》較集中於推理及懸疑，故事牽引多宗命案，當中不乏感動人心的情節，如小男孩與母親相見、少女與未婚夫陰陽相隔等。唯一缺點是枝節與人物太多，節奏有點急速，如果能在適當地方加多一點動人情節，可觀性料大增。

高洙主演過不少高收視韓劇，如《聖誕會下雪嗎？》及《獄中花》；許峻豪則是老戲骨，演技無庸置疑，難怪《Missing：他們存在過》收視一路攀升，由首集1.66%收視，升至第4集3.49%，僅兩星期便翻倍，以有線頻道OCN來算，成績相當理想。高洙今次演騙子，但內心充滿正義感，雖然多次口說「該死的正義感」、「無用的正義感」，卻積極幫助鬼魂，是一個相當有趣的角色。香港觀眾煲劇時，可順便留意41歲的高洙外貌是不是有點像港星莫少聰。