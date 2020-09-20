《熟女強人》男女主角談婚姻 朱栢康自爆難敵誘惑試過出軌 胡杏兒讚老公穩重有安全感

【明報專訊】胡杏兒與朱栢康在ViuTV新劇《熟女強人》初次合作，當視后遇上舞台劇最佳男主角，結果一拍即合。兩人劇中扮演夫妻，因男方出軌令婚姻亮起紅燈。現實中，他們在婚姻也有着不同經歷，胡杏兒與老公李乘德結婚5年育有兩子，過着美滿幸福的生活，她說：「我是對婚姻很有要求的人，多謝老公畀到我很好的安全感！」相反朱栢康與台籍太太因性格不合離婚，但未有因此改變他對婚姻的看法，「我到現在也一樣，結又得、不結又得。我相信一個關係多過婚姻這個形式」。

胡杏兒離巢無綫5年，首次為本地其他電視台拍劇，她笑稱都是工作，多謝監製伍健雄賞識，找她參演《熟女強人》。杏兒表示對女性題材的劇集很感興趣，覺得會有發揮，加上劇中對手亦很有新鮮感，最吸引她的是吳家麗，可跟這名電影界傳奇合作，機會難逢。

視后鬥劇帝 合作啱Channel

劇中胡杏兒飾演臨牀心理科醫生兼性治療師，她笑稱已「炮製」了兩個兒子，對性話題不會怕醜，而且性對夫妻關係很重要，「我是天蠍座，對這方面比較着重」。朱栢康則演回老本行舞台劇演員，以為他駕輕就熟，但原來難度更大，他笑言：「在電視劇演繹舞台劇演員是不同的，難在不能以舞台劇方式去演，但又要讓人覺得你在做戲，非常複雜。」雖然今次是兩人首次合作，但朱栢康表示跟胡杏兒很合拍、很有火花，「我一直很渴望與杏兒演到歐陽震華與陳秀雯在《壹號皇庭》中那種正經又得、搞笑又得的感覺，我覺得我們能做到的，而且她很照顧我，大家很多看法也一致，所以拍起來很順利」。朱栢康還嚷着今次合作不夠喉，提議監製開拍他們夫妻的外傳。胡杏兒也大讚朱栢康是「啱Channel」的好對手，希望再合作。

劇中因男方出軌，導致婚姻亮起紅燈。問他們若另一半出軌會如何處理？胡杏兒說：「很難說，未結婚生仔前，一定會說不能接受，但現在有了家庭，牽涉到很多人，考慮因素也會多了。現實中的我，可能會像角色般選擇原諒老公，但心裏一定有條刺，同埋對方要確保不會重犯。」朱栢康稱作為男人，面對誘惑真的很難坐懷不亂，「這些真是男人之苦，如果『衰咗』直接被打落十八層地獄，但大家都是人啫，而且男性和女性的結構不同，所以做男人要很有智慧」。他自爆年輕時血氣方剛也試過出軌，但之後就無再重犯，因試過就知玩不起，「兩個人一起始終會有愛，當你受誘惑做錯事而傷害到對方，心裏一定不好受，除非你冷血」。

杏兒：結婚不希望離婚

胡杏兒與老公結婚5年育有兩子，她表示夫妻相處是一門很大的學問，他們每日也在學習中，包容很重要，因每人都有優點與缺點，大家目標也要一致，否則很難行下去。若生活上遇到摩擦，他們通常都是牀頭打交牀尾和，不想把時間浪費在鬧交上，「當然信任都很重要，我要多謝老公給予我很好的安全感」。談到老公李乘德近年穩重不少？杏兒說：「花弗一直都是外界給他的稱號，我認識他時已非常穩重，給到我很好的安全感，否則不會嫁他，因我對婚姻是很有要求的人，加上在破碎家庭成長，故選擇了結婚就不希望離婚。」不過杏兒稱生了兩子後，兩公婆的拍拖時間少了，老公有時都會掛住以前兩人無憂無慮、想做就做的日子，所以他們現在盡量取得平衡，抽多些時間享受二人世界，這對夫妻關係也有幫助。

朱栢康：憧憬下一段感情

朱栢康雖經歷過離婚之痛，與台灣籍太太因性格不合分手，但未有改變他對婚姻的看法，「我到現在也一樣，結又得、不結又得，我相信一個關係多過婚姻這個形式。上次的經驗令我學懂如想一段關係溝通得好，一定要從自己開始，要對自己坦白和坦誠。如你連自己想怎樣都不知，別人又怎會知。（對婚姻仍有憧憬？）沒特別，我對下任女友比較有憧憬」。

朱栢康表示現時很Dry，收工回家對住四面牆和貓貓，「做這行真的很難識女仔，很多朋友說我識到很多靚女，但我不會抱着識女仔的心態去開工囉，收工大家又攰了。我又不敢玩交友軟件」。胡杏兒爆朱栢康收工即刻回家，鼓勵他放膽出來識朋友。朱栢康表示若有女仔介紹，一定應約。杏兒預祝對方2021年找到真愛。

胡杏兒/化妝：Stephen Lau@Stephen Makeup

髮型：Lorraine lam@ hair culture

服裝：MAX MARA

朱栢康/化妝：Maggie Lee

髮型：Ginny@hairculture

服裝：Tommy Hilfiger

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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