疫市老闆娘求生記 盧頌恩斥資百萬首要精打細算 李綺雯黎紀君變通創商機

盧頌恩投資的按摩店雖受疫情影響，但她相信會慢慢好起來。（網上圖片）

【明報專訊】李綺雯、盧頌恩及黎紀君為香港開電視主持節目《開間咖啡店》，她們走訪多家咖啡店，探討調製咖啡及做生意學問。3名女主持也有營商，故特別投契，經常交流生意經。盧頌恩的按摩店開業不久即受疫情影響停業逾50日，蝕錢經營未知何時回本，黎紀君的蛋糕生意反而有賺無蝕，因多了人訂蛋糕；李綺雯的公關宣傳服務曾受影響，但她懂變通，會另找商機。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎紀君表示當初創業全靠一股衝動，她說：「我本想開咖啡店，但聽聞不容易做，於是轉開蛋糕店，因我喜歡整蛋糕，不經不覺已經營兩年，都幾辛苦。」她決意30歲前衝出香港，赴台灣開蛋糕咖啡店，並說：「聽講台灣的咖啡市場比較大，我已經開始找合伙人，鋪排培訓人才擴展業務。」李綺雯（𡃁妹）和盧頌恩（妹頭）期待合作的節目添食，可以跟黎紀君去台灣拍攝。

𡃁妹盼開咖啡店 洗滌心靈

𡃁妹成立公關宣傳公司，因見不少朋友不懂為生意和產品做宣傳，她說：「以前主持飲食節目，一條街走訪多間火鍋店，間間都以新鮮牛肉作賣點，後來我向食店提議，由我幫他們推介其他食品，若再推介牛肉就無人想睇。」遇上今年全球環境變化，令𡃁妹萌生開咖啡店想法，她說：「我覺得香港好需要多些咖啡店，讓人可靜靜思考、喘息去洗滌心靈。」

妹頭誤打誤撞開按摩店

妹頭研究過顧客願意花上兩三小時按摩，便斥資百萬元創業，她說：「我是誤打誤撞的，年初行街見有地舖出租，跟業主聯絡，大家很談得來，翌日簽完租約，才想到做按摩生意。」

她覺得按摩與飲咖啡結合，都是搵錢出路，並說：「或者在店內闢個角落，讓顧客自製手冲咖啡玩意。」𡃁妹與黎紀君都欣賞她有創意，還在其身上學懂精打細算。

今年疫情肆虐，妹頭的按摩店開業兩個月，隨後停業逾50日，她無奈說：「無辦法啦，店中的按摩師更慘，停工無收入，最近有好轉，已恢復預訂服務。我不心急追生意，慢慢來啦。」

黎紀君賣蛋糕難賺大錢

黎紀君的蛋糕生意有賺無蝕，她說：「就算疫情取消派對，大家都會在家食蛋糕，多了客戶要求送貨，婚禮蛋糕延期都沒取消訂單。整蛋糕是我興趣，好難賺大錢，每個月有進帳已經好滿足，我最大目標仍是在演藝圈闖一番事業。」𡃁妹稱公關宣傳服務起初都受影響，不過香港人識變通，現在會向網絡找商機，她說：「我想是整個社會模式在改變。」

各有不同愛情觀

黎紀君與𡃁妹同樣事業心重，將愛情排在次要位置，黎紀君說：「我從小就知道要靠自己，想趁後生闖下，其實身邊都有追求者，我會先慢慢觀察。」𡃁妹入行近20年，對演戲仍有火，密謀開設自家平台節目，以及做製作人，她說：「我有男友，但沒有時間拍拖，我們不會拖手行沙灘，着重一起生活時的相處。」

妹頭自認是典型雙魚座，個性天馬行空、懶洋洋，她說：「衝一排就要停一停，雖然按摩師催我開分店，但我覺得好攰，考慮買樓收租。」她透露圈外男友已求婚，打算今年內低調簽字結婚。

場地提供：Sugar Please Bakery House

服裝：Bisou Bisou Store（黎紀君）、Sparkonlineshop（李綺雯）

化妝：Jennifer_t_workshop（李綺雯）

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