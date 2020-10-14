余香凝曬婚照宣布嫁圈外男友 「餘生和你手牽手過每一天」

【明報專訊】27歲余香凝前日突然爆出下月與圈外男友奉子成婚的消息，她回應時未有否認或承認，只說私人事不回應。昨午她終於親自在社交網報喜，上載與圈外男友的婚照，甜蜜表示感激兩人遇上，餘生會手牽手一起共度每一天，一起創造他們的天地。不過她的另一半是圈外人，希望大家給予空間。余香凝沒有回應是否懷孕。舊愛陳家樂祝福她幸福快樂。

娛樂組

余香凝目前正處於事業拼搏期，演戲又唱歌，當傳出她將於下月結婚，兼且雙喜臨門已懷有身孕，令人感驚訝。前日她對結婚及懷孕傳聞都以私人事不作回應。到昨午余香凝在社交網親自報喜，更分享與另一半的婚照，她穿著性感露背婚紗，男友輕吻手背，她露出甜蜜笑容。

傳佗B未夠3月不能公布

余香凝留言：「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天，一起創造屬於我們的天地！多謝咁多朋友傳媒祝福，全部都收到了！始終另一半同埋屋企人都係圈外人，所以希望大家留番啲空間給我同我嘅家人。」她未有提及是否懷孕。有傳她佗B未夠3個月，怕BB小器，所以暫時不能公布。

Victor否認是相中人

由於婚照只見到余香凝男友的側面，曾一度傳是曾跟余香凝傳緋聞的保險公司高層許焯倫（Victor），不過有報道稱Victor向朋友否認是自己，叫大家不用恭喜他。過往余香凝在訪問中透露想在30歲前結婚及生小朋友，現在終於如願。余香凝數天前更新社交網時，上載對鏡頭流露幸福笑容的照片，寫上「紀錄這一刻」。她之前又在限時動態分享正在懷孕的葉晴晴（Robynn）送給BB的新歌《Little Love》，似有所暗示。當時圈中好友張蔓莎在她的帖文留言，用「心心」和「BB頭」emoji，惹猜測她知道余香凝懷孕。

張蔓莎慣用「BB頭」稱美麗誤會

昨日張蔓莎接受《明報》訪問，她解釋是一場美麗誤會：「我向來習慣用『BB頭』emoji，大家可以留意我以往的Instagram都會見到。所以今次給余香凝的留言沒有特別意思，是無心之失，引起大家聯想和誤會，真不好意思，以後用emoji會加倍小心。」她對余香凝結婚非常高興，替對方找到愛的人開心，希望幸福快樂。

陳家樂祝舊愛幸福快樂

余香凝過往的戀情最為人熟知是跟陳家樂拍拖逾3年，一直甜蜜蜜，但2018年6月驚爆分手，當時有傳是余香凝另結新歡Victor，更被網民鬧她「拜金」，當時她否認與陳家樂分手涉及第三者，並自稱是獨立女仔，自己掙錢自己用。她的舊愛陳家樂昨日得知余香凝公布婚訊，他祝賀道：「祝福余小姐幸福快樂。」