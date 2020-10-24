老公鄭中基浪子變暖爸 余思敏相夫教子一樣活得精彩

【明報專訊】在鏡頭前的娛樂新聞主播，或是訪談節目中的主持，他們跟受訪者互動時，會以不同手法，談到觀眾感興趣的話題，表現專業，但當中的努力和辛酸總藏在鏡頭後。「愛上女主播系列」訪問了多名女主播，有人在這崗位專注工作逾20年，亦有選擇以此作跳板作不同發展。今次她們會轉換身分，做受訪者剖白自己的故事。頭炮請來鄭中基太太余思敏，她大學畢業後成為第一代有線娛樂新聞主播，7年間採訪過無數藝人，有不少難忘事，亦因工作關係與鄭中基結緣，之後成為鄭太。她對所有事都抱隨緣心態，因懷孕決定放棄事業，樂做幸福少奶奶，享受幕前以外的人生路，專心做好鄭太這份工作，證明不一定如昔日同事般拍劇、擔任司儀或主持節目才活得精彩。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

余思敏（Sammie）表示人生從不是想點就點，只是時間剛巧遇到機遇。求學時曾兼職模特兒，大學期間到「大國文化」實習，獲谷德昭邀請參演網劇，已有機會踏進娛樂圈，比黃翠如更早認識當年獲力捧的網劇男主角蕭正楠，她說：「當時合作的還有唐詩詠、林子萱等，很多幕後已成為大導演，又有視后，現在碰面都好開心。」

與陳貝兒黃翠如感情好

余思敏修讀新聞系，只打算當新聞記者，畢業後到有線新聞部見工，卻被余詠珊睇中，邀她到娛樂新聞台面試，結果回覆獲取錄比新聞部來得快，就成為第一代有線娛樂新聞台主播，她說：「7年主播生涯，讓觀眾見證成長及獲得認同就是最大得着，最終未能成為新聞主播，但沒感到遺憾。」

誤打誤撞當上娛樂新聞主播，主因2003年SARS疫情爆發，市道不好，余思敏擔心變雙失青年，畢業變失業。她稱當上主播也有使命感，就是想改變娛樂新聞報道模式，跟她讀新聞系的理念有點相同，亦是全新挑戰。當年她與陳貝兒、黃翠如、梁嘉琪及鄭文均是娛樂新聞台小花，難免被拿來比較，她說：「當年跟她們見面多過見屋企人，日對夜對感情好好，就如很親密的同學仔，受訓感覺如返夜校，並沒有視她們為競爭對手，部分仍有保持聯絡，現在間中都有見面。」

難忘赴上海追訪周星馳

余思敏的7年主播生涯採訪過無數藝人，當然有不少難忘事，她說：「最難忘是有日突然被公司派往上海，追訪正拍攝電影《功夫》的周星馳，連行李都無帶，就要去幾日幾夜；又試過採訪梅艷芳喪禮，要連續40小時不停做直播；還有陳冠希道歉記者會，忙於在九龍灣街頭游走報道。每個都是新挑戰，訪問四大天王時，他們都好惜我們，還講得出我們名字，這種鼓舞令我留下深刻印象。」原來她訪問鄭中基的機會並非特別多，首次接觸是對方任嘉賓、她當司儀的活動上，她說：「當時他給我的感覺很友善，之後在《家有囍事2009》首映中再碰頭，終於有機會訪問他，當時還幫了我一個大忙，將無綫訪問他的特別問題跟我『通水』，叫我補問免孭鑊。」自此與鄭中基萌生愛意。

娛樂主播上娛樂頭條

2010年鄭中基與蔡卓妍（阿Sa）開記者會宣布離婚，翌年余思敏被爆為鄭中基未婚懷孕，娛樂主播亦難逃被追訪，上了娛樂頭條。她感嘆道：「起初有點不適應和不習慣，但當中有很多事情不可能澄清和解釋太多，當時的報道真的可以生安白做，可說是花邊新聞；老公也幫了我很多，他覺得清者自清，最後我決定不選擇講大話、也不會將所有事情說出來，所以很快能調節好心情。」

為照顧小朋友放棄事業

余思敏表示在2010年尾跟有線的合約差不多完結，正為自己的前路打算時卻意外懷孕，她說：「當時心想不如作轉變，不再將重心放在工作上，選擇結婚生仔。我是個隨遇而安的人，當刻面對什麼便盡力去做好。」差不多時間，余詠珊帶同不少有線舊將過檔無綫，余思敏則選擇做鄭中基的賢內助，她說：「好高興見到一班舊同事有不同的發展和成績，我沒想過若不揀結婚這條路，又會有什麼發展。當時做了這決定，就繼續一步一步行落去，我很珍惜現在所擁有的，每個人機緣和際遇都不同。」她表示放棄事業也不是完全為了鄭中基，自己對小朋友亦要負責任，她說：「我照顧小朋友從不假手於人，要親力親為，自己才放心，當刻是想投入家庭才選擇放棄事業，不覺得要用『犧牲』這兩個字形容。」

最欣賞老公有義氣

令鄭中基由「不羈浪子」變成「暖男爸爸」，余思敏絕對功不可沒。問到鄭中基有什麼吸引到她的地方？余思敏說：「他是一個很孝順、很有義氣的人，不但對屋企人好，對朋友亦好好，他的義氣是來自真心，對所有朋友都好照顧，這就是我最欣賞他的地方。後生時鍾意玩，其實不是壞事，但我認識的他是一個很深閨的人，不用開工都會留在家中。」她一臉甜蜜續道：「他不是經常口花花說『老婆我好愛你』的人，不會有太多激情，希望我們可以細水長流，陪伴就是最重要的一環。」

（愛上女主播專訪）

場地：Briketenia

服裝：C/MEO Collective @ Lane Crawford

髮型：Horace @ hairplay_hk

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