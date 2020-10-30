胡定欣拍《白色強人II》講明不拆散別人 馬國明澄清未向湯洛雯求婚

胡定欣（左起）、馬國明及唐詩詠在新劇《白色強人II》中展開一段三角關係，前者拍攝前已跟監製講明，不要寫她拆散他們。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫重頭劇《白色強人II》由視帝郭晉安、馬國明、陳豪聯同視后胡定欣、唐詩詠演出，卡士強勁。昨日他們出席記者會，胡定欣相隔3年再與舊愛馬國明合作，劇中她會介入馬國明與唐詩詠的感情，她自爆事前跟監製講明，不要寫她拆散別人做第三者。馬國明近日被傳向湯洛雯求婚，他說拍戲忙沒時間，否認求婚傳聞，稱有好消息會親自公布。郭晉安與張曦雯劇中感情因陳豪介入現暗湧，郭晉安笑陳豪角色不羈。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《白色強人II》監製羅永賢昨率領逾20名演員出席記者會，無綫助理總經理（戲劇製作）曾勵珍亦現身，並親自上台向台前幕後打氣，盼收視和內地點擊率能超越第一輯。

集5視帝視后 戲分平均

馬國明與唐詩詠於首輯《白色強人》演一對，第二輯有胡定欣介入，三角關係糾纏不清。馬國明與舊愛胡定欣對上一次合作拍劇是2017年的《宮心計2深宮計》，事隔3年再合作。胡定欣表示最怕飾演第三者拆散別人，她說：「劇中角色只是他們感情上的點綴，唐明（馬國明飾）與蘇怡（唐詩詠飾）感情好穩固，只是有些波折和他們之間的問題。我跟監製講明不要寫我拆散他們，總之不會做對不住他們粉絲的事。」胡定欣今次重返無綫拍劇，感嘆時間過得很快，對加入拍攝團隊感興奮和期待。今次集5名視帝視后同場，她稱戲分平均，她除與馬國明和唐詩詠的三角關係，與郭晉安的對手戲亦不少。

馬國明：有好消息會親自公布

監製羅永賢透露劇集會如第一輯移師深圳的醫院實地拍攝，還有意到瑞士取景。馬國明表示恨去瑞士，但要視乎疫情才知能否成行。有傳他已向女友湯洛雯（靚湯）求婚，計劃明年初結婚，會否趁機去瑞士拍婚紗照？他即時否認婚訊，「沒有這回事，間中就會出現這些新聞，多謝大家關心。（已求婚？）近期拍戲忙，沒有時間。」他表示有好消息會親自公布，不會靠雜誌爆料。

唐詩詠預告有傷感催淚戲

唐詩詠劇中與馬國明之間會出現一個難以解決問題，還預告他們有場戲好傷感，曾勵珍和張曦雯看過劇本後已喊不停，她因未看完劇本，暫時不敢想像。至於上輯李佳芯演的角色下落未明，她稱劇情會交代對方去向。

郭晉安拍兩劇忙至明年4月

郭晉安知道觀眾期待《白色強人II》，劇中繼續飾演「YT」角色，與胡定欣就醫療改革展開對立，具話題性。至於與張曦雯的感情則有陳豪介入，他笑稱陳豪角色比他不羈，但結局如何則賣關子。郭晉安表示劇集下月1日正式開工，會先拍香港戲分，深圳的外景會留待最後拍，盼疫情再放緩，可以讓他們返內地開工。他現正拍《飛虎3》，同時間為《白色強人II》開工，預計忙至明年4月，慶幸疫情下仍有工作。

陳豪：有好東西都會食

陳豪相隔多年再演醫生角色，像重溫醫療科技知識，令他獲益不少，也不擔心被其他視帝、視后分薄戲分。郭晉安爆他劇中角色不羈被女性圍繞？陳豪搞笑說：「不羈即是No Gay！我不是做浪子，只是為追回劇中前度女友張曦雯才到醫院工作。如監製安排我食好東西（多女友），我都會食。劇情需要這些火花，不能場場戲都是血淋淋場面。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com