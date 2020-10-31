【開箱】《危險的維納斯》 妻夫木聰不謀財卻迷色

【明報專訊】日本TBS電視台重頭劇《半澤直樹2》挾着高收視落幕後，緊接上場的是東野圭吾推理小說改編的新劇《危險的維納斯》，請來日本片《惡人》影帝妻夫木聰擔綱，扮演一名充滿正義感的獸醫，從神秘女子口中得悉同母異父弟弟失蹤一事，並在尋親的過程中，捲入30億日圓（約2.19億港元）遺產爭奪戰。香港觀眾可透過影視串流平台mytv SUPER收看。

東野圭吾小說改編

《半澤直樹2》結局後，原定由漫畫改編的《東大特訓班2》接檔，但受新冠肺炎疫情影響，無論演員檔期抑或拍攝場地等安排都出現問題，無法如期開拍，電視台改以《危險的維納斯》頂檔。10月11日首播收視報捷，可惜無以為繼，頭3集收視率順序為14.1%、12.5%及11.7%，但仍穩守秋季日劇冠軍。

《危險的維納斯》改編自東野圭吾2016年發行的同名小說，他的名作多不勝數，由《神探伽俐略》、《白夜行》到《假面酒店》等，都已改編拍成影視作品，而且叫好叫座。《危險的維納斯》曾被作者形容為「沒有眼淚，有趣、和平的作品」。

故事講述男主角伯朗（妻夫木聰飾）小時候跟隨母親（齊藤由貴飾）改嫁給富豪矢神康之介（栗田芳宏飾）的長子矢神康治（栗原英雄飾），母子晉身豪門後，卻遭家人看不起，直至母親誕下兒子矢神明人（染谷將太飾），地位才被肯定。伯朗成年兼母親去世後，他即離開矢神家，成為一名獸醫，過着平凡的單身生活。

某日一名自稱是矢神明人妻子古澤楓（吉高由里子飾）的陌生女子造訪，宣稱夫婿失蹤多時，希望伯朗幫忙尋人，女方猜測丈夫失蹤與矢神家的30億日圓遺產有莫大關係。雖然伯朗不想與矢神家扯上關係，但是無法拒絕美女的請求，於是答允幫助尋人。

遺產繼承人的陰謀

矢神家人物關係複雜，矢神康之介是家族話事人，先後有兩名妻子，他死前立下遺囑，把所有財產留給長孫矢神明人，但因他當時年紀小，所以家中6位長輩，包括康之介與元配所生的子女：矢神康治及矢神波惠（戶田惠子飾），與繼室所生的子女：矢神牧雄（池內萬作飾）與矢神祥子（安蘭慧飾），以及兩名養子女矢神勇磨（藤岡靛飾）和矢神佐代（麻生祐未飾），負責將遺產大部分流動資金平分保管，至於非流動資產如藝術品等，則鎖在儲物室，交由明人父親矢神康治看管，待其子長大後才決定如何處理。

首集講述伯朗跟矢神家斷絕來往已7年，就連繼父矢神康治臥病在牀，他亦未有回家探望，如今重返矢神家，只為向家人介紹明人的妻子古澤楓，原來楓與明人結婚不足一年，她聲稱後者忙於在西雅圖創業，所以二人一直未在日本註冊結婚，婚禮也只是在海外舉行，加上明人與家族成員關係欠佳，根本無人得悉婚事，難怪要找伯朗當介紹人。

其後楓以明人妻子的身分，出席矢神家的家庭會議，宣稱丈夫決定繼承矢神康之介的遺產，還要查證過去多年，長輩有否挪用，此話一出即引起各人不滿，尤其是矢神勇磨質疑楓的身分，甚至慫恿伯朗，偷取女方手機找出證據。與此同時，矢神牧雄相約楓見面，前者突然從樓梯墮下受傷昏迷，令伯朗開始懷疑楓的動機，同時質疑自己，到底是為了尋找失蹤的弟弟？還是迷上弟婦？

執著比貪婪更可怕

楓的個性開朗、親切又善良，減低伯朗對她的戒心，但楓背景神秘，未知是敵是友。劇情發展下去，伯朗似乎對弟婦產生感情，或將爆出「禁忌之戀」，為劇集增添可觀性。事實上，東野圭吾的推理小說一向擅於「扭橋」，未到最後難以解謎。劇中另一支線，是伯朗與明人的生母，多年前倒斃浴室內，警方認為她死於意外，但事件似與爭產有關，令劇情變得更為複雜。

根據原著，明人與楓合謀製造失蹤事件，只為揭開母親的死亡秘密。日劇會否跟足小說？暫時還未知道。只知劇集寓意人性容易因為名利而變得貪婪，而過分執著有時比貪婪更可怕。

妻夫木聰劇中角色有正義感，跟他在矢神家的悲慘童年生活有關。另外，他任職獸醫其實是因為日本很有多單身女性飼養寵物，希望透過工作結識異性，甚至偶然流露色迷迷的表情，有助緩和緊張的劇情。