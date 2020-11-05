《使徒行者3》結局馬國明惡有惡報 黃翠如被賜死 網民鬧爆

【明報專訊】林峯回歸無綫拍攝台慶劇《使徒行者3》再演爆Seed，翡翠台下周一（9日）晚首播，但myTV SUPER、內地騰訊視頻等已率先播完37集，結局除馬國明飾演的大反派惡有惡報被殺外，還出現「Laughing哥」謝天華及「Bingo」姜皓文在尾段客串；之前被馬國明滅口的「殷天俠」曾舜晞死而復生，為開拍《使徒行者4》留下大量伏線。不過「梅姐」黃翠如經歷10年才跟「天堂」袁偉豪甜蜜相戀，卻被賜死中毒身亡，引起很多網民鬧爆編劇。

《使徒行者3》集合林峯、苗僑偉、馬國明、黃智雯、張振朗、蔡思貝、黃翠如、袁偉豪、許紹雄等主演，卡士強勁，播出以來，在內地評分及瀏覽量都有不錯成績。

掩飾身分 大開殺戒

劇中愈接近尾聲愈多人犧牲，馬國明表面是保安局首席調查官韋作榮，真正身分是《使徒行者2》長興社團話事人魏德信（陳豪飾）的弟弟魏德禮，他為掩飾身分及利益大開殺戒，包括跟他爭做長興龍頭的「辛志堅」鄭則仕、親生爸爸「魏松山」 蔡國慶都喪命；調查他的「梅姐」黃翠如被毒殺，「藍楠」林宣妤為救「爆Seed」中槍，還有「Madam G」黃智雯的姐姐「Wendy」康華等都難逃一死。當中「天堂」等待10年終奪得「梅姐」芳心，正準備結婚，但「梅姐」不幸中毒死在他懷中，網民大感不值，鬧爆編劇殘忍。

謝天華姜皓文驚喜現身

「魏德禮」馬國明最後被揭發身分，「爆Seed」林峯及「卓凱」苗僑偉追捕他，「Madam G」黃智雯為「魏德禮」擋子彈腰部中槍，要坐輪椅。當「魏德禮」與「爆Seed」互相開槍射對方時，「魏德禮」突然被人從外開槍射中頭部死亡，而射他的是「Laughing哥」謝天華。接着「殷天俠」曾舜晞被「Bingo」姜皓文救回一命，被爆不是Madman，亦不是新西蘭警察及「殷天俠」，曾舜晞對「Bingo」說：「你應該知道發現我真正身分的人係咩下場！」「Bingo」笑着答他：「臥底唔係咁做！」

在首集開首出現的黑幫殺手「畫家」鄭愷在監獄見「爆Seed」，拿着「釘姐」佘詩曼的畫，要脅想知「釘姐」下落便救他出去。最後結局留下很多伏線，為《使徒行者4》鋪排。至於其他人物「歡喜哥」許紹雄雖中毒，但最後沒事，相信下集會再出現。「卓凱」則以顧問身分重新加入刑事情報科。「阿兜」蔡思貝表明會等坐監的「浩洋」張振朗出獄。

監製稱今集着重情感

《使徒行者3》監製蘇萬聰接受《明報》電話訪問，他對《使徒3》受歡迎感開心，今次是結合《使徒1》及《使徒2》班底，每個角色有巧妙鋪排及發揮空間滿足觀眾，並着重很多情感，如林峯與兒子的父子情、與蔡思貝的師徒情；苗僑偉與江美儀的夫妻情、馬國明與黃智雯的感情亦好特別。《使徒3》亦回歸《使徒1》，多元化及娛樂性較豐富，有港產劇文化。對於被鬧劇中要黃翠如犧牲，他說都看到網民激烈反應，感情難免有遺憾，會更加刻骨銘心。

盼開《使徒行者4》

提到留下伏線，他說如《使徒2》安排馬國明最後出場，所以特別邀請「Laughing哥」謝天華及「Bingo」姜皓文友情客串，他們過往演繹的臥底角色深入民心，兩人二話不說答應，沒有收酬勞。問到謝天華、姜皓文、鄭愷、曾舜晞會否參演《使徒4》？蘇萬聰表示如大家反應好，公司又落實會開拍的話，都想搵他們幫手。他說其實拍《使徒3》都想找佘詩曼（阿佘）參演，但當時阿佘檔期夾不到，之後看會否有機會合作。

娛樂組