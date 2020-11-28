形象強勢「放工後是普通女人」 陳貝兒等緣分出現 不排除領養孩子

【明報專訊】陳貝兒（Janis）由第一代有線娛樂新聞台主播到無綫一線主持及司儀，一路走來都堅持靠自己努力而不靠父蔭。她表示因雙子座性格總喜歡挑戰及嘗試新事物，絕對是個覺得正確就會做到底的人，不論對工作或感情均貫徹始終，但她卻不認為自己好勝硬頸，強勢形象從來只因工作需要，私底下只是個普通女人。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳貝兒的父親是資深演唱會監製陳永鎬，她讀小學5年級遇上香港移民潮，跟隨父母移民到加拿大溫哥華。她小時候沒想過將來做什麼，不過對傳媒工作甚有興趣，視外國清談節目主持人Oprah Winfrey為偶像，她說：「由中學開始就很喜歡看她的節目，她做的訪問很有影響力，亦很有公信力，我覺得她好叻，對我很有影響和啟發，令我立志成為一個主持人。我自細鍾意睇電視、報章、雜誌，除了看新聞，對廣告都好有興趣，但仍不知自己偏向什麼範疇，所以大學選擇主修傳理系，什麼都去試，看哪方面較適合自己。」

玩選美遊戲愛扮何守信

陳貝兒讀大學時開始做兼職，最高峰同時間打4份工，原因是堅持供自己讀大學，亦找了傳理系的相關工作，她說：「第一份工是在當地電台做廣告撰稿員，之後開咪做DJ，再於同一機構的電視台做marketing，之後當上節目主持，還要兼顧學業，該段時間確實較辛苦，但希望除上堂學習也可以實踐，吸收經驗。」父親在樂壇地位超然，她卻沒受父親影響，「我沒有發明星夢。當年做兼職的電視台，專門栽培女生到港參選華姐，郭羨妮、鍾嘉欣都是在這裏出來，我做幕後負責帶班女仔面試。亦有人問我會否參選，但我從沒想過選美。小時候同表妹玩香港小姐遊戲，都是扮何守信當司儀，可能是注定行司儀之路」。

「如靠爸爸 我做了歌手啦」

2003年大學畢業，恰巧余詠珊透過當地電視台的高層，為剛開台的有線娛樂新聞台揀蟀，選中她回港擔任第一代有線娛樂新聞主播，她便決定回港跟已回流的家人團聚，卻一度被質疑靠父蔭。她說：「如果靠爸爸，我做了歌手啦！不用那麼辛苦，但爸爸從沒叫過我做歌手，很放心讓我自由發展。我有一班由細睇到我大的Auntie、Uncle、哥哥、姐姐愛惜，但出來工作都是靠自己，不會理別人目光，更加不要讓別人影響到自己。」

苦等木村拓哉有回報

她成為娛樂主播後，起初也感困難，要花很多時間摸索。由於在外國回港，所以常被派往外國做影展、奧斯卡及時裝周，「都覺得好彩，因這份工能讓我到世界各地增廣見聞，當然要跟外國媒體爭位、爭做訪問，經常要想盡辦法，幸好我算高大！但有些訪問想做而做不到，會覺得沮喪和自責，試過挫敗到喊。最令我有挫敗感是當年到美國追訪米高積遜戀童案，公司要我和攝影師趕赴洛杉磯米高積遜的家門等候；但到達後管家稱米高積遜不在家，故什麼也做不到」。至於最難忘是木村拓哉的獨家訪問，陳貝兒稱這訪問全憑她的堅持才能成事：「原本約好的專訪因木村要提前返日取消，無辦法之中都要想辦法，唯有到酒店死等，等了很多個小時，終於感動到木村肯接受訪問，觀眾亦因這訪問開始認識我。我跟木村勾手指尾固然難忘，亦深深感受到做娛樂記者的辛酸。」

性格坐唔定 最啱做幕前

在有線電視6年，合約完結便結束娛樂新聞主播生捱，加盟博美娛樂兼任體育市場部副總裁，涉獵多方面的市場推廣工作，但試過做行政工作後才發覺不太適合返朝九晚五，「我由返學到入行都百足咁多爪，做行政工作是另一回事，雖然都做得好開心、學到好多，但我真的坐唔定，始終較喜歡做幕前，見識過便算，還是幕前最啱我」。之後短時間到now TV擔任主持，後來加入無綫至今，主持節目《嫁到這世界邊端》成為代表作，除主持、司儀工作，還出書及寫專欄。

現年41歲的陳貝兒因工作關係見盡世界級「男神」，如奇洛李維斯、里安納度狄卡比奧及木村拓哉等，但她喜歡的卻不是靚仔，寧要有才華，最重要是溝通到，價值觀相近。她對愛情沒有特別強求，一切只看緣分，不過對每段戀情都相當認真。以為因她的強勢形象，令男士不敢追求。她笑說：「大家對我太多誤解了！都是看夾不夾，有沒有緣分。不覺得自己特別強勢，我只是比較勤力和認真，都是優點，但只是對工作，放工後我也是一個普通女人。」

離婚後少人追求 享受單身

初戀發生於大學時，邂逅從香港赴加拿大求學的師兄，但拍拖不久，男友畢業就回港工作，變成了異地戀，「維持了幾年，講長途電話好貴，所以要打幾份工，但唔work」。之後回港結識了第二個男友，但仍難逃再一次異地戀，因對方要到日本工作，最終關係維持了數年就結束，之後她再拍了一兩次拖，到2011年，她決定嫁拍拖不夠兩年的前夫黃國棟。她表示當時30出頭，覺得遇到啱就嫁，絕不是因想生小朋友才結婚；可惜婚姻維持了6年，最終離婚收場。曾被質疑因太投入工作忽略家庭導致婚姻失敗，她矢口否認：「我不覺得工作影響到關係，當時分開，是一個很成熟的決定，也許是緣分或性格問題吧」。她表示離婚後很少追求者，可能緣分未到：「別人經常說緣分到了就自然會出現，我等緊出現。現在不是以工作麻醉自己，但單身都幾開心，習慣了也沒什麼問題。感恩有很多工作機會，還有自己的小生意，家人和朋友都給予我很多愛。我年紀也不小了，不會想生小朋友的問題；其實我鍾意小朋友，但不一定自己生，如有需要領養都可以。若一直遇不到對的人，也不介意一直單身」。

場地：御一空間

（愛上女主播專訪）

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