衆星支持FKA Twigs 沙拉保夫被罵病態大話王

【明報專訊】英國女歌手FKA Twigs本月11日入稟洛杉磯法院控告舊愛、《變形金剛》男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）家暴、精神虐待，並把性病傳染給她，FKA強調興訟及索償，非為金錢，而是要警惕其他女士。新聞曝光後FKA獲不少圈中人支持，正執導第2齣電影的《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）在社交網上載上述新聞的截圖，又留言「愛、尊重及支持FKA Twigs」等字句。據悉奧莉菲亞執導的新片《Don't Worry Darling》原定沙拉保夫擔正，9月時突然換人，由男歌手Harry Styles頂上，當時稱沙拉保夫因檔期問題被迫辭演。

另一方面，44歲澳洲女歌手Sia亦在社交網留言支持FKA Twigs，並指斥沙拉保夫是病態大話王，聲稱單身，騙她陷入通姦關係，讓她很受傷害，「我相信他真的很病態，很同情他及其他受害者，要知道，如果愛自己，要注意安全，遠離他」。Sia又讚賞FKA Twigs很勇敢。現年34歲的沙拉保夫2015年曾演出Sia歌曲《Elastic Heart》的MV，未知兩人是否當時搭上，但她此一剖白讓不少樂迷驚訝。