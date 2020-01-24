韓國樂壇實體專輯疫市升 米津玄師BTS銷量稱霸

【明報專訊】音樂有療癒作用，疫情肆虐，更需要音樂相伴，美日韓三地的實體專輯銷量有升有跌，美國下跌，韓國反升，日本則維持一貫水平。串流音樂未如影視平台般成為「疫巿奇葩」，雖然錄得增長，但增幅放緩，香港音樂串流平台KKBOX的用戶增長，由去年雙位數增長，變成今年單位數字的增幅。

記者：蘇珮欣

歌手收入來源大致分為銷售、版稅、歌酬及商演；受疫情影響，演唱會及商演近乎停擺，音樂銷售與版稅成為收入泉源；兩者又有着密切關係，歌曲受歡迎，專輯銷量多，播放次數相繼提升，版稅自然增多。銷量統計目前可分為3部分，分別是實體專輯、數碼下載及串流音樂。不少人認為數碼年代，實體專輯已被淘汰，事實並非如此。日韓的實體專輯巿場依然強勁，據日本唱片協會RIAJ資料，2019年實體大碟售出8896萬張，單曲碟4336萬張，若數碼音樂下載換成專輯數量，只售出122萬張，足證日本樂壇仍以實體專輯主導。

日本小型唱片店紛倒閉

根據日本Billboard本月初公布數字，今年最高銷量專輯是147萬張的米津玄師《Stray Sheep》。單曲碟則由女團AKB48的《感謝失戀》以逾143萬張稱冠。網站Oricon昨日公布2020數字，與Billboard資料略有出入，年度最高銷量專輯是米津玄師的《Stray Sheep》，以156萬張銷量稱冠，第2位是82.2萬張「嵐」的《This is 嵐》，65.8萬張銷量的韓團防彈少年團（BTS）《Map of the Soul：7》稱季。單曲碟方面，由男團SixTONES與Snow Man的《Imitation Rain/D.D.》登頂，銷量176萬張，亞軍是118萬張的AKB48《感謝失戀》，「嵐」的《風箏》以114萬張位列第3。兩榜在單曲碟數據有差異，估計因SixTONES與Snow Man兩團先後合作推出兩張單曲，由於收錄歌曲一樣，Oricon將兩者合併計算，故銷量暴增，成為該榜單曲碟的冠軍。

RIAJ尚未公布今年度銷量成績，但根據Oricon截至本月20日數據，全年冠軍單曲總銷量約1421萬張，較去年1480萬張僅跌4%，大碟則由去年約773.9萬張，跌至約736萬張，可見疫情對日本整體唱片銷量沒太大影響。不過當地實施「緊急狀態令」，限制巿民外出，影響小型唱片店生計。據日媒報道，小型唱片店不及大型連銷店，有完善網店及宣傳，加上旅客銳減，小型唱片店紛紛倒閉。另有報道指出，日本唱片公司avex截至今年9月，虧損32億日圓（2.38億港元），比去年同期虧損17億日圓（約1.27億港元）擴大近倍，據悉並非唱片銷售下降，而是無法舉行演唱會所致。

為儲偶像自拍卡買實體碟

至於韓國，受惠於KPOP走國際路線成功，實體專輯銷量「疫」巿上升；當地Gaon音樂排行榜數據顯示，今年首10個月實體專輯總銷量超過3000萬張，成為當地自2014年後的最佳成績，今年多隊韓團專輯破百萬銷量，功不可沒，當中BTS的《Map of the Soul：7》累售434.9萬張，成為今年最佳銷量專輯。第2位亦是BTS，迷你專輯《Be》累售266萬張，第3至5位全都銷量過百萬，依次為Seventeen《Heng:garae》、NCT《NCT RESONANCE Pt.1》及Blackpink《The Album》。韓國實體專輯銷量激增，有分析指出粉絲愛收藏實體碟，因包裝精美外，內有韓團的寫真，還隨機附送「自拍小卡」，粉絲為集齊各成員的「小卡」，不惜購買多張專輯；亦有分析認為疫情下，韓團無法舉行現場簽名會，全改到網上視像，地域限制消除，全球樂迷粉絲可參與，也因此刺激銷量，盼增抽中參加視像簽名會的機會。

美國實體專輯銷量下跌

實體專輯今年銷量在美國卻走下坡，據當地唱片協會資料，2020上半年實體專輯銷量為3.75億美元（約29.25億港元），較去年同期下跌22.6%。早前美國Billboard公布年度專輯銷量榜，女歌手Taylor Swift7月推出的專輯《Folklore》，在美國售出195萬張，全球銷量接近400萬張。實體專輯銷售額佔全美音樂巿場7%，透過iTunes等音樂平台下載數碼音樂佔6%，串流音樂才是當地主流，佔整體銷售八成半。美國主要串流音樂平台有Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music等，Spotify付費用戶群最大，現時有1.44億戶，其次是有7200萬付費用戶的Apple Music，Amazon Music與YouTube Music分別有5500萬及3000萬名用戶。據美國唱片業協會資料，今年上半年數碼音樂下載收益達3.51億美元（約27.38億港元），較去年同期跌22.2%，串流音樂半年收益達47.97億美元（約374.17億港元），上升12%。

香港新歌下跌三成

香港暫未有全年唱片銷售數字，據IFPI總裁馮添枝向本報透露，今年推出的新歌較去年少三成，預料全年唱片銷量亦會下跌兩至三成。在旺角信和中心經營唱片店30年的Sky Music負責人Patrick Choi接受本報訪問時稱，今年生意額較去年少一半，但Patrick仍樂觀，稱業主有減租，形容情况「算係咁」，「唯有設法自救，入貨時較以往謹慎及控制成本」。他表示其店近年最好賣的唱片是KPOP，特別是女團Blackpink、Twice及IZ*ONE最受港迷歡迎；他稱疫情下各類專輯銷量均下跌，獨Hi-Fi碟銷情較穩定。

至於香港串流音樂平台，Spotify與Apple Music主打歐美音樂，KKBOX集中日韓台歌曲，Joox與MOOV較多本地音樂與網上音樂會。KKBOX事業群總經理黃嘉宏日前向本報透露，KKBOX香港付費用戶今年有增長，增幅卻由去年的雙位數變成今年單位數；他稱今年新歌推出減少，加上疫情，大家都在家工作，不像以往上班途中聽歌，平台瀏覽量無可避免降低。原定今年舉行的「風雲榜」頒獎禮亦告吹，「今年生意不好做，大家都在家，看影片變多，聽音樂較少，所以公司今年舉辦了15場線上音樂會吸引樂迷」。

據悉，香港KKBOX用戶最愛廣東歌，其次是日韓音樂，今年在該平台點播率最高是Dear Jane的《銀河修理員》、其次是莫文蔚《呼吸有害》、林家謙《一人之境》、周國賢與王灝兒的《逃生門》及方皓玟的《人話》；日韓點播冠軍則分別是Lisa《炎》及Blackpink《How You Like That》。