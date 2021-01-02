【開箱】《因為我們依然天生一對》 泰國BL劇趁勢添食

【明報專訊】泰國BL劇《因為我們天生一對》2020年2月首播後，扮演同志戀人的Bright（Vachirawit Chivaaree）和Win（Win Metawin）火速竄紅，泰國GMM電視台隨即宣布開拍續集《因為我們依然天生一對》（(Still)2gether），趕在去年8月暑假推出；影視串流平台Netflix延至12月開播，剛好美國網站TC Candler日前公布百大俊男排行榜，Bright首次上榜佔第61位，成為新劇的最佳宣傳。

大二生活 戀人變磨心

BL是Boy's Love的簡稱，男同志的愛情故事，泰國GMM電視台長拍長有，《因為我們天生一對》捧紅了一對小鮮肉：Bright和Win。首季故事講述Win入讀大學後，由於外形俊俏，深受狂蜂浪蝶滋擾，他為避開同志追求，誤信損友建議，假裝搭上校內人氣最強的男生Bright，結果弄假成真，發展出一段甜蜜的同性情誼。

此劇播出後大受歡迎，加上Netflix推波助瀾，泰國BL劇熱潮席捲亞洲，GMM電視台乘勝追擊，趕拍第2季《因為我們依然天生一對》應市，雖然故事大幅縮短至只有5集（首季有13集），粉絲依然落力捧場。

今季講述Bright和Win確認對方心意後，一同升上大學2年級，校園生活變得更具挑戰性，原因是Win獲推舉為啦啦隊的隊長，Bright亦成為音樂社的社長，校內兩大社團遷入比鄰房間，經常為練習時發出聲響，導致雙方成員互相指摘，兩人無端變成磨心，就連他們的好友也被迫捲入爭拗中，感情難免受影響。

植入廣告 突顯主角當紅

粉絲追捧《因為我們依然天生一對》，當然跟劇情精彩與否無關，反正故事總離不開主角互相誤會，然後冰釋前嫌；過程不斷放閃，Bright和Win依然表現親暱，拖手擁抱是閒事，就算泰國當局曾經下令，疫下禁止電視台拍攝接吻或牀戲，二人繼續攬攬惜惜，完全滿足粉絲需求。

除了兩名男主角外，劇中幾對同志情侶，今季亦齊齊出櫃，令到劇情更加豐富熱鬧，當中尤以啦啦隊及音樂社兩名主將「破冰」最有驚喜，搶去主角風頭。

Bright和Win究竟有幾紅？從《因為我們依然天生一對》出現植入廣告的次數，可見一斑。他倆擔任廣告代言人的飲品，幾乎集集出現，導演更刻意為相關產品拍攝特寫鏡頭，感覺相當硬銷。

開拍泰國版《流星花園》

值得一提的是，多得Bright和Win人氣高企，GMM電視台早前宣布二人將會再度合作，卻非參演《因為我們天生一對》第3季，而是改編自日本漫畫《花樣男子》的泰國版《流星花園》（F4 Thailand: Boys Over Flowers）。

新劇暫定2021年首播，首條預告片日前曝光，Bright飾演泰版F4成員道明寺，既保留原著的霸氣，又增添幾分柔情，令粉絲讚不絕口；Win架上眼鏡扮演西門，感覺比前作多了一點貴氣，然而他對着鏡頭落淚的畫面，則令人好奇究竟所為何事。