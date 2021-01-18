《驅魔麵館》換編劇收視跌 趙炳圭單挑惡鬼救父母

扮演惡鬼的李洪來（左）吸入孤兒院院長的靈魂後，功力即時提升至最高級別，令驅魔人難以對付。

【明報專訊】韓星趙炳圭、劉俊相、金世正和廉惠蘭合演的有線頻道OCN新劇《驅魔麵館》，自去年底首播以來，收視節節上升，上周突破雙位數，錄得10.58%，成為OCN史上最高收視劇集；韓國以外地區則在影視串流平台Netflix同步上架，此劇在港點播榜一直穩守前列位置，僅剩兩集便完結，昨日卻驚爆換編劇，惹來外界擔心質素，恐怕結局「爛尾」收場。

文：蘇珮欣

《驅魔麵館》改編自網路漫畫，講述《天空城堡》趙炳圭、《優雅的朋友們》劉俊相、《學校2017》金世正和《雙甲小食店》廉惠蘭扮演驅魔人，專門對付從地獄逃到人間犯罪的惡鬼。

前晚播出第13集，講述多年前殺害趙炳圭父母、吞下兩人靈魂的惡鬼池清臣（李洪來飾），前往孤兒院殺死一直視為父親的院長，並吞下對方靈魂，使他的法力迅間提升至最高級別。

驅魔4人組的陰間拍檔提供「法寶」助他們築起「結界」，只要惡鬼進入「結界」範圍，功力就會大減，再配合趙炳圭召喚的「領地」，將可把惡鬼帶往地府。可惜當趙炳圭召喚時，孤兒院的小朋友出手阻止，李洪來趁機拿起手槍企圖自殺，並恐嚇趙炳圭說：「看你父母（靈魂）會怎麼樣？」掀起該集高潮。

前晚第13集錄得9.4%收視，較上一集高位10.6%回落1.2個百分點。《驅魔麵館》首季共16集，昨晚播出第14集後，下周會迎來結局兩集。韓媒昨日報道，《驅魔麵館》編劇呂芝娜與製作公司意見不合求去。據悉呂芝娜完成第1至12集劇本，對於後半段的劇情發展，與製作公司意見不同，經商議後決定辭職。據報第13集劇本由導演劉善東兼任編劇，最後3集則換上韓片《純情漫畫》金新春執筆。

金世正發文安撫粉絲

換編劇消息傳出後，外界擔心劇集質素下降，恐爛尾收場；但亦有粉絲樂觀表示，《驅魔麵館》改編自漫畫，已有完整故事，相信即使換了編劇，也問題不大。主角之一金世正昨日也透過社交媒體發文安撫粉絲，稱明白大家很驚訝，但請先相信他們，繼續看下去。