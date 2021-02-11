《觀眾在民間電視大獎2020》 ViuTV《男排女將》奪8獎大勝 鄭中基鄧麗欣封帝稱后

【明報專訊】第5屆《觀眾在民間電視大獎2020》昨日公布得獎結果，ViuTV在15項民選獎項奪得12獎，無綫及香港開電視製作的節目及演員則在各獎項5強不入。鄭中基與鄧麗欣分別憑ViuTV劇集《暖男爸爸》及《男排女將》稱帝封后，《男排女將》共奪8獎成為大贏家，不單是票王，贏得「民選最佳劇集」，該劇的盧瀚霆及余潔滢亦獲「民選最佳男/女配角」，還有「民選最佳劇本」、「民選最佳攝影」、「民選最佳戲劇拍檔」及「民選最佳戲劇橋段」。

由關注香港電視業發展的網上專頁「方以文睇電視喇喂」舉辦的第5屆《觀眾在民間電視大獎》，2020年度共設15獎，經過5日提名期及10日投票期，賽果完全由網民提名及投票選出。今屆票數共340,755，由22,717觀眾在網上投選。ViuTV共奪得12獎，香港電台則以《鏗鏘集》力保「民選最佳時事資訊節目」；無綫電視、香港開電視所製作之節目及旗下演員，未能晉身各獎項的5強名單。

ViuTV製作的《男排女將》成為本屆票王，以11,694票（51.5%）奪得「民選最佳劇集」，同時成為大贏家奪得8獎，包括「民選最佳劇集」、「民選最佳劇本」、「民選最佳攝影」、「民選最佳女主角（鄧麗欣）」、「民選最佳男配角（盧瀚霆）」、「民選最佳女配角（余潔滢）」、「民選最佳戲劇拍檔（力圖排球隊）」、「民選最佳戲劇橋段（力圖隊員於天橋與家瑜互喊口號，互相砥礪）」。

《全民造星III》奪最佳綜藝節目

鄧麗欣憑《男排女將》蔣家瑜一角，以11,662票（51.3%）成為「民選視后」。「民選視帝」由ViuTV另一劇集《暖男爸爸》男主角鄭中基以超過三成逾7000票奪得。大部分獎項5強皆見到《暖男爸爸》入圍，主題曲《My Only One》贏得「民選最佳電視歌曲」。ViuTV劇集《二月廿九》、《歎息橋》、《地產仔》亦在多個獎項躋身5強。

顧定軒去年參演無綫劇《那些我愛過的人》，又演出ViuTV《男排女將》，以逾24%得票率當選「民選飛躍進步男藝員」；他亦以劇中張競康一角得到「民選男主角」季軍。「民選飛躍進步女藝員」由擔任《全民造星III》導師之一的「A組爸爸」林二汶奪得。《全民造星III》以逾9000票超過40%得票率奪得「民選最佳綜藝節目」。《造星III》強尼以逾37%得票率奪「民選最佳主持」；他還憑《暖男爸爸》在男配角獎以17票之差，屈居亞軍。

《鏗鏘集》奪最佳時事資訊節目

香港電台製作的節目於時事資訊節目5強當中佔4席，《鏗鏘集》以超過25%得票率成為「民選最佳時事資訊節目」。該獎項第3至5名分別是《頭條新聞》、《視點31》、《五夜講場-哲學有偈傾》。第2名則是ViuTV的《Chill Club推介》。

鄭中基對於奪「民選視帝」感開心，「當初套劇出街時大家鍾意，已經好開心，現在再得到大家投票支持係bonus，其實都要多謝導演Peter、監製阿郎同《暖男爸爸》所有台前幕後工作人員，希望快啲再有新作品同大家分享」。「民選視后」鄧麗欣在社交平台留言：「多謝大家對家瑜的支持。」

娛樂組