【開箱】《我家的女兒，交不到男朋友》 菅野美穗 濱邊美波 戀愛又關房屋問題？

【明報專訊】日劇《監獄公主》43歲女星菅野美穗，2006年與《半澤直樹》男星堺雅人結婚，育有一子一女。去年堺雅人演出《半澤直樹2》創下收視佳績後，隨即回歸家庭，輪到妻子復出拍劇，相隔4年主演NTV電視台新劇《我家的女兒，交不到男朋友》，是她誕下第2胎後的新作，巧合地也是飾演一名母親，跟女兒一起追逐愛情。

《悠長假期》編劇坐鎮

NTV新劇《我家的女兒，交不到男朋友》剛於本月13日首播，香港觀眾可以透過NowTV收看。該劇由《過度保護的加穗子》南雲聖一執導，「愛情劇之神」北川悅吏子創作，她筆下的高收視日劇包括《愛情白皮書》、《悠長假期》、《美麗人生》及《從天而降億萬顆星星》等。幕後陣容強勁，加上菅野美穗產後復出，當然被看高一線。

新劇講述著名戀愛小說作家水無瀨碧（菅野美穗飾）與就讀大學的女兒水無瀨空（濱邊美波飾），自小相依為命。阿碧最大的煩惱，就是擔心女兒交不到男朋友，因為阿空是超級宅女，沉迷動漫世界，對戀愛不感興趣；原來女兒亦有類似擔憂，覺得40多歲的母親依然好天真好傻，相比自己的感情事，媽媽更讓她放心不下，只好肩負起照顧母親的責任，除了一日三餐外，更掌控家中財政，並解決母親各種生活疑難。

女兒代母親談戀愛

某日，水無瀨碧獲出版社通知，她創作的推理小說銷情不理想，因此擱置第2集的發行計劃，並要求她重新創作愛情小說，可惜阿碧自覺年屆四十，沒有談情對象，如何憑空創作？因此才轉寫推理小說，結果讀者不賣帳。阿碧事業陷入低潮，家庭財務出現困境，儲蓄快將不足以支付寓所的房貸供款。女兒為了解決問題，靈機一觸決定代母拍拖，好讓自已化身母親筆下的小說主角。與此同時，阿碧也開始踏入人生第二春。

劇集透過母女的戀愛對象，大談親子關係，菅野美穗的戀愛對象包括青梅竹馬好友澤村一樹，以及出版社編輯川上洋平。前者單身多年，對菅野美穗性格瞭如指掌；後者在公在私都對她關懷備至。濱邊美波則遇上志同道合的大學同學岡田健史，還有物理治療師東啓介。

間接提老公博宣傳

母女最終情歸何處？是本劇最大賣點，其實二人哭哭鬧鬧的對白也頗有趣，例如在第2集，濱邊美波自嘲不懂戀愛，母親憑創作愛情小說的經驗，為女兒例出63項「女朋友的條件」，包括跟男生說話時，要擺出可愛表情，濱邊美波嫌老套，假如自己是《海街女孩日記》女星廣瀨鈴的話，只需要站着已夠吸引，菅野美穗接着回應，如果她是《半澤直樹》女星井川遙的話，則只需坐着就好。

井川遙在《半澤直樹》劇中飾演餐廳老闆娘，經常招待扮演半澤直樹的堺雅人，菅野美穗間接提起老公，成功掀起話題。事實上，菅野美穗一直扮演認真、正氣角色，新劇轉變戲路，化身性格單純的母親，說話與表情均帶點浮誇，但又不會惹人生厭，拿揑相當準繩。至於她跟濱邊美波扮演母女，個性一柔一剛，同樣火花十足。