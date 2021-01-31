當年移民加國與老婆嗌大交 白彪發火掟花樽險離婚

【明報專訊】74歲白彪在劇集《香港愛情故事》演活父權至上的貼地粗漢，贏得無綫頒獎禮「最佳男配角」。現實中的白彪鐵漢柔情、愛妻護家。他接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，坦言1990年代移民加拿大後差點離婚，因那時沒有戲拍，心情麻麻，與老婆嗌交時口不擇言，說一句「咁多樣嘢你識乜吖！」傷害了老婆。又有一次嗌交發火，衰到掟花樽埋牆，搞到穿了個窿， 老婆為此要跟他離婚，都差不多簽紙了，幸後來大家冷靜下來，老婆回心轉意。那個牆窿3個月無人理，他第一件事親手補回，以及買香水、手袋送妻補救。他覺得夫妻一定有拗撬，要體諒各退一步，更不可以提離婚兩個字。

孖孫出世又驚又喜

白彪稱老婆去年回港探孖孫，8月已返加拿大，對他絕對信任，教他在酒店煲湯，又讚他的戲好看。疫情下龍鳳胎孫兒出世，令他又驚又喜，因一對孖孫在港不足月出世，看到兩堆「麵粉仔」，感到害怕，又不能到醫院探望，只靠護士傳相，擔心到不得了。幸乖孫現在已學行，才放下心頭大石，感到開心。

讚羅天宇戇直可演郭靖

白彪是第一代郭靖，當年被金庸當面稱讚適合演郭靖，因為夠戇居，他都覺得自己似。他於1995年在無綫拍《神鵰俠侶》再演郭靖，讚當時演楊過的古天樂記性好又專業，看對方眉目氣質，已看出非池中物，之後曬黑了更加好運。他都信運，3年前很少工作，留了羊咩鬚後即刻回來演《愛‧回家之開心速遞》雷公一角，孖孫亦帶給他好運，獲「最佳男配角」。他點評後輩，欣賞林淑敏演「大小姐」；羅天宇性格戇直又內向，外形亦似郭靖，可以演該角色。

娛樂組