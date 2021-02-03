【開箱】《與你在世界終結之日》竹內涼真打喪屍救女友

【明報專訊】近年歐美日韓都愛拍喪屍題材劇，如韓國《屍戰朝鮮》、美國《行屍》，印度《喪屍紅軍》。《與你在世界終結之日》是同類型劇集，由日本NTV電視台與影視串流平台Hulu合力製作，全劇分兩季，首季10集上月17日在NTV首播，第2季6集預計3月在Hulu上架。香港觀眾可透過NOW TV或影視串流平台NOW E收看。

被困隧道4日

《與你在世界終結之日》編劇池田奈津子擅長講述人性的故事，如《砂之塔》和《W的悲劇》，並由《致命之吻》菅原伸太郎執導，《陸王》及《忒修斯之船》27歲竹內涼真擔正，也是他繼《陸》及《忒》兩劇後，再次主演周日黃金時段劇集。喪屍劇離不開驚嚇及人性弱點等元素，《與》劇另外加插年輕男女在末世尋找愛情的橋段。女主角是模特兒出身的《夏日傾情》23歲女星中條彩未，外貌出眾，比起今季《Oh My Boss戀愛是別冊》上白石萌音或《認識的妻子》廣瀨愛麗絲，較為上鏡，只是演戲經驗尚淺。

故事講述間宮響（竹內涼真飾）是汽車修理員，高中時研習射箭，擅長料理，堅持信念永不放棄。他與小笠原來美（中條彩未飾）是高中及射箭班同學，青梅竹馬。來美對己嚴格又認真，在男友面前才會展露自己真實一面。來美以優秀成績從日本著名大學醫科畢業，正在醫院實習。某日阿響準備向來美求婚，駕駛電單車上班途中，遇隧道崩塌被困，手機完全沒有信息，只好徒手搬開石塊自救。他花了4天才逃脫，眼前世界卻完全改變：街上沒人，網絡截斷，交通癱瘓，收音機不斷重複緊急避難指示，滿地血迹。阿響回到公司，發現社長與同事全部變成喪屍。

避喪屍遇倖存者

阿響努力尋找來美，但整個三浦半島已封鎖。他逃避喪屍時，遇上幾名倖存者，包括大學女生柊木佳奈惠（飯豐萬理江飾）害怕變成喪屍，寧願在屍變前一死以保尊嚴；任職警察的等等力比呂（笠松將飾）是阿響和來美的高中同學，為人內斂，是現實主義者，在末日危機他變成不顧別人感受的強權警察。本鄉大樹（大谷亮平飾）是等等力的上司，在異常狀態中仍堅守職務和正義，盡全力保護市民安全。甲本洋平（槙田雄司飾）是搬運公司的中層管理人員，未婚單身的他擅長見風轉舵，討好上層，對手下嚴格，是貪生怕死小人。尹敏俊（金宰鉉飾）是甲本手下，來自韓國的搬運工人，話不多但內心善良，擅長跆拳道。護士三原紹子（安藤玉惠飾）和患哮喘的女兒三原結月（橫溝菜帆飾）為了生存奮鬥到底；還有小說家宇和島雅臣（笹野高史飾），曾獲小型文學獎，對音樂和繪畫造詣亦深。

阿響與幾名生還者前往臨時避難所，抵達後發現該處異常安靜，阿響還發現來美的醫生袍，正當他擔心女友是否遭不測之際，原來避難所已成為喪屍溫牀，阿響憑機智與毅力帶同伴殺出喪屍重圍。之後從對講機聽到來美微弱的求救聲，即前往營救，可是目的地人去樓空。《與你在世界終結之日》播至第3集，阿響與來美終於相見，但後者被恐怖分子捉住，二人重逢之前仍有不少阻滯。

觀衆反應麻麻

宇和島雅臣之前在避難所遭喪屍咬傷手臂，眾人得悉後大驚，等等力比呂主張屍變前殺掉他，以保各人安全，但阿響堅決反對，相信有機會治好對方，因為他相信橫須賀基地有一群生還者，當中包括研究員首藤公貴（瀧藤賢一飾），他是日韓新興感染症對策機構的成員，統領基地的醫療團隊，正在研發疫苗。

喪屍劇往往突顯人性醜惡，等等力比呂以保護其他人為由，欲殺死宇和島雅臣，正是帶出這特點；而且宇和島雅臣被喪屍咬傷，全因甲本洋平自私地將他推向喪屍所致。

劇中的喪屍造型亦逼真，首集在避難所過百喪屍在禮堂的場面最為壯觀。至於竹內涼真用箭來射殺喪屍，雖然有型，但比較老土，令人想起韓劇《屍戰朝鮮》，可是《與》劇發生在現代，何來大量箭？另外，《與》劇第一集，竹內涼真走出隧道後發現街頭空無一人，亦令人想起Netflix另一原創劇《今際之國的有栖》中無人的澀谷，可是後者較震撼，畢竟澀谷是24小時人來人往的旅遊名勝。《與》劇沒有大卡士，劇情也不夠新穎，但以喪屍劇來說，應有元素齊備，但開播至今，收視由首播8.4%跌至第3集的8%，看來日本家庭觀眾對喪屍劇不感興趣。