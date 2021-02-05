同期單飛出歌 肥仔目標攞新人獎 Edan誓甩搞笑形象

【明報專訊】ViuTV《全民造星》首季成立了MIRROR及ERROR兩隊組合，陸續安排成員單飛獨立出歌於樂壇分一杯羹。MIRROR繼姜濤、Ian（陳卓賢）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）、Anson Kong（江𤒹生）後，Edan（呂爵安）成為組合第6個Solo男歌手；ERROR隊長肥仔（梁業）亦率先單飛試水溫。與肥仔同期單飛出歌，Edan稱原因二人給外界感覺都是搞笑、騎呢、玩得、無乜形象，平時沒機會被人看到認真一面，透過今次讓大家看他們不止識搞笑，亦有其他專長。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Edan首支個人單曲《E先生 連環不幸事件》屬台式情歌，從小聽台灣歌的他，很喜歡周杰倫、林俊傑與周興哲，覺得他們的歌悲傷得來好入心，希望做一首自己喜歡的歌，精通鋼琴的他，特別在歌曲加插一段鋼琴Solo。

感恩邀得Wyman填詞

第一首歌便邀得著名填詞人黃偉文（Wyman）操刀，Edan估不到對方應承，十分感恩，透露歌詞雖講述三角關係的失戀故事，但不是他的寫照，他說：「我跟Wyman說這是一首悲情歌，由他發揮，覺得他將我個人性格特質融入在愛情方面，我不是成日失戀。他問我是不是一個不幸和不好彩的人，我話很多生活小事不好彩，如拍綜藝節目被稱為地獄黑仔王和老鼠屎，常予人性格好玩得，有自信和很樂觀，其實有時都會很自卑，覺得自己不夠好，他便將這性格寫在歌詞上，雖然歌詞好慘，不過最後想帶出就算幾不好彩，也不用太傷心，這些不幸才能成就今日的你，很有鼓勵性。」

有兄弟鋪路更易行

在MIRROR排到第6個才獲安排單飛，Edan卻認為好好彩，是否不幸只看怎理解，他說：「有些人會覺得第6個先出很不好彩，但換個角度睇，前面有5個兄弟幫我打好條路，這幾年我設立了自己的形象，經歷過《全民造星》、《男排女將》、《膠戰》後，令更多人認識我，現在出歌時間啱啱好。」

冧盡各年齡層女性

肥仔對於Edan有Wyman填詞一臉羨慕，還笑言下次要試問方大同，不過他經好友許廷鏗介紹，新歌獲T-Rexx填詞：「T-Rexx還有兩手準備，分別填了比較MIRROR及ERROR的詞給我選擇，不過今次我想做偶像。」第一首單飛歌曲《Lady Killa》，貫徹肥仔的唱跳風格，他說：「自知外表不是靚仔，希望以本身才華或特質，去追擊每一名女性，包括所有女性層面，因為我行出街，啲阿媽會話個女好鍾意我，轉頭個女又話阿媽好鍾意我，跟住又話阿嫲好鍾意我，咁呢首歌就掂喇，重唔殺晒所有人。」

曬冷博有第二首歌

肥仔更不惜貼錢落重本拍MV，他說：「比較似電影製作，我很貪心安排了20多名舞蹈員加特技人幫手，拍拍下才驚覺玩得大過頭，超資超到黐線，見Edan未拍MV更一度想問他借資金。今次我要以四大天王銜頭行出來，加上經理人花姐（黃慧君）話有無第二首歌就要睇成績，所以決定All in，曬你冷。」

肥仔直認想攞新人獎，最終目標和Anson Lo（盧瀚霆）相近，希望終有一日能企上MAMA舞台，並說：「香港跳唱歌手不算多，如不實行做多點舞曲，香港的舞曲就愈來愈少，自己踏大步一點，行這條路出來，望能帶動件事。」

髮型：Lydia Yung、Denny Ku @Chic Private I Salon

化妝：Circle Chong、Cori Wing @AnnieG.Chan Makeup

服裝：Homme Plisse by Issey Miyake（Edan）、Rule_crossing.men（肥仔）

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