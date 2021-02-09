【開箱】《白老虎》「兇手」給溫家寶的信 剖白貪腐挑戰階級

【明報專訊】1月22日在影視串流平台Netflix上架的新片《白老虎》（The White Tiger），以印度為背景，開首時是自稱成功企業家的男主角Balram得悉中國時任總理溫家寶到訪印度，所以給他寫了一封信，這封電郵幾乎是貫穿全片的獨白。信件有一段是這樣說的：「留意貴國興起已經一段時間，我知道你們中國人熱愛自由和個人自主，英國曾想奴役你們，但你們從未屈服。總理先生，我非常敬佩這一點。」

忠誠司機變殺人犯的轉折

習近平當國家主席8年，港區國安法去年實施，上月底外交部和港府先後表示不再承認BNO作為旅行證件和身分證明；《白老虎》男主角Balram的獨白此時聽來是否很有趣？此片講述Balram來自印度村落，曾有接受教育的機會，甚至表現優異，卻因父親病歿，提早輟學。

在茶檔工作的Balram，深懂鑑貌辨色，明白低微幫工終難脫貧，於是央求祖母給他錢上堂學駕駛，並僥倖在當地富商Stork的家中覓得司機一職。Stork么兒Ashok剛從美國帶着在當地長大的太太Pinky歸來，Balram正好被派往服侍少主。Ashok跟Pinky在西方受教育，信奉自由人權的一套，藐視印度的種姓制度，所以善待Balram。Stork和長子Mongoose並非如此，待僕人如奴隸。Stork靠賄賂政客維持財富與地位，派Ashok到新德里辦事；某夜Pinky醉駕撞斃小孩，雖內疚不已，最後Stork卻要Balram簽下認罪書當代罪羔羊，成為他變異的轉捩點。及後Pinky心懷罪疚不辭而別返回美國，Ashok一蹶不振，並回歸父兄的傳統價值，代他們拿錢到政府部門行賄。仇富與渴望脫貧交集的複雜情緒，讓Balram徘徊臨界點，終在某個晚上殺掉Ashok，拿走賄款，逃到另一城市，建立自己車隊的初創事業，成為企業家。

改編得獎小說 反映印度社會

《白老虎》改編自印度作家Aravind Adiga於2008年的同名小說，跟贏得奧斯卡而且同樣聚焦貧民的《一百萬零一夜》同年面世，前者摘下「英國布克獎」，並且登上英美兩地的暢銷書榜；據書評稱，對比《白》，《一》片的印度背景恍如童話故事。《白》片中演Pinky的《沙灘拯救隊》彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）正是原著的粉絲，自言對她影響甚深，當得悉準備搬上大銀幕，她立即囑咐經理人聯絡片主要求合作，不但演出，還擔任執行監製之一，並找來《鬥地主》拉敏巴蘭尼（Ramin Bahrani）執導；扮演Balram的男主角則是演出過《阿罕正傳》及劇集《Leila》的印度演員阿達殊古拉夫（Adarsh Gourav）。

片中Balram知道溫家寶會到訪印度跟企業家交流，所以決定提筆把自身經驗相告。Balram本是忠誠僕人，卻在服侍老闆的過程中，看到地主富豪貪婪不仁的一面，靠賄賂政客保障財富與地位；加上一場交通意外，被迫當代罪羔羊，成為Balram走向黑暗的關鍵，最終泯滅良心，手刃太子爺，拿走賄款另起爐灶。他手沾鮮血，但跟政客、富商所犯的罪無異。

佛里曼（Thomas Friedman）10多年前的暢銷書《世界是平的》，有章節談及印度的外包服務；Balram殺人後拿整袋錢準備做生意，也是想到這一點，並活用富商的行賄手段，帶來方便；卻又修正他們的錯誤，給予旗下員工較「公平」待遇。片中以不少篇幅描述種姓制度對人的桎梏，並以雞籠比喻。雖然印度獨立後，種姓制度已從憲法廢除，但行之已久的體系，依然植根在各階層，譬如從男主角Balram的姓氏，教車師傅已知道他是哪個階級；Balram也是以此揭發上司是回教徒，從而上位。《白老虎》原著赤裸點出印度社會的殘酷現實；作者Aravind Adiga是財經記者出身，此書是其處男作，有網民說如果他是中國人，可能已被封殺，莫說在海外得獎。如此說來，片中主角給溫家寶的信，顯得更加諷刺。