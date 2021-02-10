【開箱】《勝利號》宋仲基父女情蓋過太空之戰

【明報專訊】《太陽的後裔》宋仲基、《陽光先生》金泰梨、《炸雞特攻隊》陳善圭及《1987：逆權公民 》劉海鎮合演的韓國科幻片《勝利號》，本月5日在影視串流平台Netflix上架，近日登上香港等全球26個國家及地區的冠軍。雖然此片上映前備受關注，但首播後評價好壞參半，有人大讚精彩、有趣，亦有指故事欠新意。

遷居外天空

導演趙成熙繼《狼少年之戀》後，執導新片《勝利號》再次與宋仲基合作。故事講述2092年，地球瀕臨滅亡邊緣，不久後將無法居住。詹姆士蘇利文（李察阿米蒂奇飾）於外太空建立UTS居住區，是人類理想家園，但只有富豪及優秀人才等極少數人可獲居留權，其餘人類只能在地球等待滅亡。太空船「勝利號」以打撈太空垃圾維生，除船長張賢淑（金泰梨飾），還有負責掌舵的金泰浩（宋仲基飾）、駕駛員Tiger朴（陳善奎飾）及機械人巴博斯（劉海鎮聲演）。某日勝利號發現7歲女孩桃樂斯（朴藝林飾），她是被UTS警方通緝的具殺傷性機械人，同時也是黑手黨的追蹤目標。勝利號船員為酬金打算將她交給黑手黨。及後他們發現桃樂斯並非機械人，並擁有令植物重生的能力，而且父親是黑手黨首領，同時是科學家，正研究如何令地球重生。UTS警方只想利用桃樂斯將地球毁滅，藉詞推動開拓火星計劃。勝利號船員為保護桃樂斯，與UTS警方展開太空之戰。

破壞宇宙生態

此片提及即使科技發達，遙遠的未來，人性依然醜陋，社會階級與貧富懸殊依舊存在，窮人只能留在地球，富豪則可遷移UTS享受安全舒適的生活。UTS所製造的太空垃圾卻堆積如山，正破壞宇宙生態。勝利號船員為生計，收集宇宙垃圾，但所得金錢仍不足以抵債。

據悉導演趙成熙花了10年時間構思「勝利號」世界觀，製作費高達240億韓圜（約1.7億港元）。重金製作的外太空，與荷李活電影特技相比，也不算遜色，各式各樣的太空船、UTS居住環境，垃圾廠、車站、機械人、戰爭等場面均有實感。雖然當多架太空船飛行時，難分是敵是我，但整體感覺不俗，若能在大銀幕欣賞，相信視覺效果更佳。事實上，《勝利號》原定去年暑假在戲院上映，受疫情影響一再改期，最終等不及才將播映權以310億韓圜（約2.2億港元）售予Netflix。

《勝利號》片長137分鐘，說故事的部分難免被太空場面分薄。4名勝利號船員各有故事，可惜只能輕輕帶過，例如金泰梨的角色當船長前，曾是UTS最年輕的工程師，擅長研發槍械，並領軍暗殺UTS創辦人；Tiger朴則是潛逃毒梟。唯獨宋仲基的身世有較多篇幅，並上演一幕感人父女戲。戲中宋仲基原是太空警衛隊指揮官，某次行動發現初生嬰兒，收養為女兒，其後被上級革職兼破產，於是沉迷賭博，引致女兒意外身亡，屍身飄浮外太空。宋仲基為找回女兒，加入勝利號努力掙錢。最後他為拯救桃樂斯，放棄找回女兒的機會。

不介意負評

電影最後一幕，宋仲基借助桃樂斯的力量，與女兒相見的場面十分催淚，令人留下深刻印象。其實這一幕令人想起導演趙成熙舊作《狼少年之戀》，該片尾聲講述不會說話的「狼少年」宋仲基，多年後再會已年老的戀人朴寶英，前者學會說話，並且沒忘記與女方的過去，場面同樣感人。兩片使用相同處理手法，同樣滲透人性及愛，可見趙成熙的作品貫徹始終。

宋仲基近日受訪時強調，接拍《勝利號》八成因為趙成熙，他表示兩人相隔多年再合作，對方沒有改變，稱導演的作品都圍繞「家庭」元素，他十分欣賞，還說若導演不嫌棄，他非常樂意接拍續集。外界對《勝利號》評價兩極，宋仲基稱好壞評價也有看，「比起甜言蜜語，我更喜歡說真話的人」；又謂不介意負評，只想知道觀衆對電影的感覺。另外，宋仲基還表示兩侄兒日前繪了勝利號太空船的圖畫送他，因此感到十分幸福。