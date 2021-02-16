劣評停播聲不斷 ViuTV下周改播韓劇《上司實習生》 《戰毒》刪短 深夜播結局篇

朴海鎮主演的韓劇《上司實習生》（圖）去年跟韓國同步在黃Viu播出，如今頂檔《戰毒》，安排下周一在ViuTV首播。

吳卓羲（左）和黃宗澤（右）等無綫出身的演員在《戰毒》擔正，被指大台味太濃。

周秀娜（左）與黃宗澤（右）主演的《戰毒》自本月8日首播以來，劣評不斷，網民紛紛喊停。

【明報專訊】ViuTV播完《太平紋身店》後，以外購劇《戰毒》接棒，2月8日起逢周一至周五9時半播出，但首集已引起網民反感，評劇情「太膠」；以無綫出身的演員黃宗澤、吳卓羲掛帥，感覺太TVB；更有網民在facebook開設「ViuTV停播《戰毒》關注組」專頁，要求腰斬《戰毒》。對網民罷睇又揚言杯葛，ViuTV之前沒正面回應，昨日卻公布下周一（22日）9時半將播出韓劇《上司實習生》，原本30集的《戰毒》縮短為16集，最後6集更安排在深夜時段播出，以行動回應民意。

娛樂組

昨日ViuTV的facebook專頁公布，《來自星星的你》朴海鎮主演的韓劇《上司實習生》將於2月22日晚上9時半首播，並簡介該劇內容：「初入職實習生被上司炒？唯有展開復仇之戰！而方法就係力爭上游，升職快過佢，做返你上司個上司，然後先慢慢同佢玩，諗起都爽呀！」該劇其實去年5月已在「黃Viu」煲劇平台首播。但ViuTV帖文未提及正播放的《戰毒》如何安排。

網民狠批劇情及演出陣容

《戰毒》以香港為背景，講述3名負責緝毒的警察情誼，其間有臥底變節，掀出恩怨情仇的故事；由黃宗澤、吳卓羲、關智斌、周秀娜與吳千語主演，還有無綫的3屆「視帝」羅嘉良客串演奸角，但未能討好觀眾。有網民認為警匪劇情太膠；黃宗澤、吳卓羲之外，還有莊思敏、林盛斌等參演，陣容太過TVB。有網民曾留言，支持ViuTV就是不想看大台劇集，故不能接受《戰毒》。其實《戰毒》去年已在內地騰訊、優酷及黃Viu等平台上架，口碑亦麻麻，在內地豆瓣網的評分也只有4.9分。

《戰毒》自本月8日播出以來，連日被網民在專頁「派嬲」，以「#停播戰毒」留言洗版，有網民稱要罷睇ViuTV，又有說連MIRROR與ERROR也要杯葛。事實上，去年ViuTV不少劇集和綜藝節目引起注意，其中《全民造星III》更掀起熱話，有報道早前指出，節目佳績帶動該台新一年的電視廣告收費逆市加價。有學者亦表示ViuTV廣告收費上升，向市場發出頻道冒起的信息，給予廣告商信心。

30集變16集 中段大幅刪剪

觀衆的意見不能忽視，早前ViuTV就網民的激烈反應回應稱：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」

昨日ViuTV回應《明報》說：「《戰毒》將於2月20及21日（星期六、日）播出結局篇，韓劇《上司實習生》將於2月22日（星期一）起於晚上9時30分播映。」再追問安排詳情時，ViuTV回應是：「沒有補充」。

查看ViuTV節目表，本月20及21日《戰毒》結局篇的播放時間均是晚上11時半至凌晨2時半，分別連播3集；以目前播放進度計算，共播出16集，故中段會大幅刪剪，才能把原來的30集縮短至16集完結。

網民支持ViuTV順應民意

網民樂見ViuTV從善如流，有留言「愛之深，責之切」、「支持ViuTV順應民意」；亦有提議「ViuTV停播《戰毒》關注組」改名為「監察ViuTV頻道」。

據悉過往農曆新年期間播出的劇集。皆被視為「炮灰檔」，因這段時間的觀衆大多外遊或出街，不會留家看電視。安排《戰毒》本月初播出，可能為攝期，但疫情下多了人「煲劇」；而且經過之前的《暖男爸爸》、《男排女將》等原創劇有口碑，觀眾對ViuTV有期望，被網民連番炮轟的《戰毒》，最終落得刪短並改在深夜時段播放結局篇的下場。