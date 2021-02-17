顏卓靈不被疫情打沉想做導演 Lokman跳舞演戲雙線發展

【明報專訊】顏卓靈與楊樂文（Lokman）因《狂舞派》結緣，建立友誼，今次再合演《狂舞派3》，比前更有默契。他們為電影宣傳，細數各自因經歷低潮，更加珍惜機會和認清理想。

疫情影響整個電影業逾一年，顏卓靈表示這段時間反而更了解自己，發現自己最喜歡當演員，「少了很多演出機會，很多人問我是否要考慮轉行，我亦問自己有無信心繼續做下去；原來我好熱愛演戲，若現階段放棄實在太可惜。」她去年到峇里一個月考獲瑜伽導師牌，又赴澳洲墨爾本，跟當地電影人拍了部短片，宣揚戴口罩的重要；返港後參演陳果執導的電影，又有機會兼任幕後工作，令她獲益良多，也萌生導演夢，望有機會執導。

「保持樂觀心態不自怨自艾」

疫情對Lokman也有影響，他笑言太多時間去思考，「雖然是難關，但得到些安慰；這段時間更認識和確認自己的喜好，我真係很喜歡跳舞和演戲，未來會雙線發展」。Lokman拍完《狂舞派》後沉靜了一陣子，之後參加ViuTV《全民造星》，並成為組合MIRROR成員；他坦言中間過程都有迷失，「有時希望愈大、失望愈大，但經歷過是好事，不是每個人都能一夜成名，行山都有上有落，繼續行住先，最緊要肯去行，要保持樂觀心態，不要自怨自艾。（MIRROR幫你很多？）都是，《全民造星》是一個好好的節目，讓參賽者可以展現自己的才能」。

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