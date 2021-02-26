內政部以「恐危國安」駁回申請 向華強向佐依親移民台灣夢碎

向華強（右一）的太太陳嵐（右二）與向佐（左一）的太太郭碧婷（左二）都是台灣人，向氏父子申請「依親移民」台灣，但昨日證實遭駁回。（資料圖片）

【明報專訊】中國星老闆及在電影《賭神》系列飾演「龍五」的向華強，去年底與兒子向佐向台灣移民署申請「依親移民」，昨日移民署證實經過相關單位審查，認有《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第22條所規定不予許可情形，內政部依規定不予許可居留。據台灣《自由時報》報道，兩人被以「恐危國安」為由，申請遭內政部駁回。向太陳嵐回應台灣傳媒說事情總有水落石出的一天，有可能的話會再申請。

娛樂組

向華強的太太陳嵐在台灣出生，兩人兒子向佐的太太郭碧婷亦是台灣人；去年郭碧婷為向佐誕下女兒向芷（乳名小奶皇），上月9日向華強與太太為孫女小奶皇在台灣舉行百日宴，邀請逾200名賓客，包括有娛樂圈人士及名人出席。

向華強上月在台為孫女辦百日宴

當時向太陳嵐在微博曬百日宴歡樂照片，她留言透露向佐因是香港人身分，因疫情拿不到台灣簽證，直至去年9月初因工作才能到台灣，可以跟郭碧婷在台北領證結婚，10月1日小奶皇出生。她還透露與老公向華強亦於去年9月初到台北，在朋友們起哄下，他們結婚40年後也拿了台北結婚證。

向太陳嵐大讚台灣疫情控制得最好，比全世界很多地方都安全好多，於是提到「兩個台灣女婿」辦依親居留證，否則向華強與向佐回港後就來不到台灣，更會被媒體炒作。向太笑稱，向華強跟她說自己73歲已退休，還有一點錢，為什麼要做「特工」呢？應該找些不顯眼而且低調又年輕的人做「特工」吧？向太於是讚台灣政府道：「隨便媒體報道胡說八道吧，台灣政府英明神武的，不會及不能只拿媒體報道來做證據和理由。因為依親畢竟是合情合理合法的權益。因為疫情發生，大家都在鎖國、鎖簽證的情况下，總要想個辦法解決親人的團聚啊！尤其這個爺爺是這麼愛小奶皇的情况下！」向太在台灣度過農曆新年，還悉心佈置家居。

移民署國安局陸委會開聯審會議

關於向華強與向佐申請「依親移民」，昨日台灣傳媒報道，移民署證實經過相關單位審查，認有《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第22條所規定不予許可情形，內政部依規定不予許可居留。雖然向太陳嵐曾讚台灣防疫做得好，但依親居留申請還是被駁回。有指移民署、國安局及陸委會等機關召開聯審會議後，基於「國安理由」駁回向華強及兒子向佐的依親居留申請，相關文件已寄出通知當事人。台灣《自由時報》上月曾報道稱，向華強早年在台灣有案底紀錄，過去多次被台灣移民署拒絕入境。

陳嵐稱會水落石出「可能再申請」

昨午台灣陸委會舉行記者會，有傳媒問到就有關向氏父子依親申請未能獲批原因，陸委會發言人表示：「我們多次在此提到，針對港澳居民來台居留，都是依照香港、澳門居民進入台灣地區居留、定居的許可辦法，以相關的規定來辦理，本會尊重相關機構的決定，但對個別個案不作評論；他可以向相關機構重新提出申請。」

記者昨日向中國星方面了解，發言人李小姐回覆稱不作任何回應。

向太陳嵐向台灣傳媒說事情總有水落石出的一天，她表示有可能的話會再申請。