【開箱】《新年前夕》韓版《真的戀愛了》 4段現代愛情

【明報專訊】《鬼怪》劉仁娜、《Item》金剛于、《機智醫生生活》柳演鍚、《The Game：朝著0點》李沇熹、《回答吧！1988》李東輝、《驅魔麵館》廉惠蘭、《非常校護檔案》劉太旿及《奔跑愛情》崔秀英等合演的韓國愛情片《新年前夕》，講述4對男女在新年前一星期發生的故事。無論韓國或香港均原定去年底上映，因疫情而押後，香港將於明日上畫，惜無法配合新年主題，唯有當是白色情人節的應節電影。

警察護出愛火花

《新年前夕》描述4對戀人從聖誕節到新年的一星期所發生的事。他們的事業、感情與夢想均互相牽引，對未來感到焦慮的同時亦充滿希望。此片明顯是向2003年的《真的戀愛了》（Love Actually）致敬，兩者同樣以聖誕與新年為背景，以及大堆頭明星陣容，《新年前夕》的劉太旿、金剛于、李沇熹等主角，觀衆未必熟悉，幸有Super Junior成員始源及《誠實選舉媽》羅美蘭客串。第一個故事講述從重案組降職到報案室的警察志皓（金剛于飾），離婚4年，被派往貼身保護職業治療師孝英（劉仁娜飾）。孝英與丈夫分居，正辦理離婚手續，但丈夫多次違反禁令跟蹤她，孝英只好向警方尋求保護。志皓原本覺得孝英小題大做，但相處過後漸漸向對方打開心扉。

阿根廷異地戀

第二個故事是滑雪場員工真雅（李沇熹飾），拍拖多年的男友（始源飾）突然提出分手，還要求她交還一起存下的旅遊經費。真雅一怒之下拿該筆錢獨自往阿根廷旅行，可惜人生路不熟，幸遇上在阿根廷居住的韓國人宰憲（柳演錫飾）。宰憲縱使不斷抱怨，但她有難，對方總及時現身相助。真雅天真開朗，令厭倦韓國生活而逃避到阿根廷的宰憲，重新思考人生與感情。

韓中婚姻問題

第三個故事講龍燦（李東輝飾）與姚琳（陳都靈飾）這對韓中戀即將開花結果，準備結婚，一直與龍燦相依為命的胞姊龍美（廉惠蘭飾），面對來自內地的弟媳，她要克服文化差異及語言障礙。與此同時，經營小型旅行社的龍燦，籌備婚禮期間被下屬虧空公款，連「老婆本」也偷走，他不知如何面對未婚妻。

事業衝擊愛情

最後一個故事講述殘障滑雪運動員來煥（劉太旿飾）和女友五月（崔秀英飾）拍拖多年感情穩定，女方答應男方的求婚。此時來煥為了面對重要的比賽，準備簽約新經理人公司，前途看似一片光明，但五月發現新的經理人，利用來煥的身體殘缺作宣傳工具，令來煥與五月意見不合，甚至動搖了兩人的信念。

4個故事的共通點是人生雖然有不同的路，且各有困難與孤獨的時候，憑着信念與愛才能排除萬難、勇往直前才能克服。電影信息清晰易明，很多戀人均會產生共嗚，特別中韓婚姻的一段。戲中內地女星陳都靈全程說普通話，韓星李東輝也國語對白，而且十分流利，令人驚訝。他受訪時透露起初得悉要說普通話也很擔心，幸有陳都靈協助，笑言煞科後無機會見面，很想念她。

此片主題雖好，可惜趣味不足，也不夠細膩；金剛于與劉仁娜僅數天相處就火速撻着，未免牽強；即使男方單身多年，早已感到寂寞，但女方準備離婚，因丈夫死纏爛打才尋求保護，理應不會如此快能接受新戀情。劉太旿與崔秀英由意見不合到和好，也感覺兒戲。

幸始源與羅美蘭客串，帶來驚喜。前者扮演李沇熹的前男友，是無情賤男，分手後追回一起儲存的錢，小人面目的浮誇表情最惹笑。羅美蘭則扮演廉惠蘭的好友，經常在不合適的時間致電對方，還用視像通話，當着廉惠蘭弟媳面數落她，令廉惠蘭十分尷尬。

總括而言，愛情喜劇《新年前夕》可讓觀眾輕輕鬆鬆度過兩小時，該片在疫情爆發前到阿根廷取景，異國風情對無法安心出行的香港人來說，帶來一點慰藉。

上映日期：3月4日