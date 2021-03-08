吳孟達靈堂 花海證人緣 周星馳現身9分鐘送別好友

跟達哥昔日同效力無綫的梁小冰（左）和陳嘉輝（右）到靈堂送別前輩。（攝影：林祖傑、鍾偉茵）

在無綫跟達哥已是同事的杜琪峯，到靈堂致祭。（攝影：林祖傑、鍾偉茵）

田啟文（左）陪同達哥的二弟吳利達（右）接受傳媒訪問，談及兄長孝順，照顧家人，是他們的榜樣。（攝影：林祖傑、鍾偉茵）

【明報專訊】縱橫影視圈近半世紀的吳孟達，上月27日因肝癌病逝，昨日於紅磡世界殯儀館設靈，採基督教儀式，今日中午12時出殯，遺體隨即移奉柴灣歌連臣角火葬場火化，骨灰將隨家人返馬來西亞安葬。吳孟達生前人緣甚佳，大批圈中好友到場悼念，當中跟吳孟達是黃金拍檔的周星馳亦現身送別好友，抵達時更引起哄動，他在靈堂逗留9分鐘離開，神情哀傷，全程不發一言。吳孟達二弟吳利達表示，哥哥曾說跟周星馳一直好friend，他稱兄長最放不下是家庭和母親，骨灰安葬大馬亦是他的遺願。

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：林祖傑、鍾偉茵

吳孟達（達哥）的靈堂佈置簡約，遺照中的達哥身穿藍色西裝輕托下巴，面露微笑。遺孀侯三妹（侯珊燕）及子女吳韋侖、吳楚瑜的心形花圈，擺放在靈堂中央位置；前妻麥莉莉及孖女凱欣、凱兒的花圈，則放在心形花牌旁邊，但未見達哥舊女友盧少慈及女兒的花圈。

家屬發聲明 對不實報道曾不快

達哥人緣好，圈內外好友送上的花牌放滿靈堂，形成一片花海，昔日最佳拍檔周星馳的花牌放在堂內當眼位置，寫上「永遠懷念」，還有四大天王劉德華、黎明、張學友與郭富城，周潤發、張敏、劉青雲夫婦、古天樂、甄子丹夫婦、吳京、丁子高與楊千嬅、張智霖與袁詠儀等也有送上花牌致意。

達哥家屬及親友下午2時半陸續抵達靈堂打點，兒子吳韋侖身穿黑色素服、將長髮束起，一臉哀傷，未有回答傳媒提問直接進入靈堂。他媽媽侯珊燕其後在親友陪同下到場。家屬之後向傳媒發聲明表示，達哥的遺體火化後，骨灰將隨家人返回大馬安葬。對於一些關於達哥經濟及家庭的不實報道，家人雖有一刻感到不快，但秉承達哥的豁達人生態度，流言實毫無分量，蜚語不值一哂。

昔日跟達哥是黃金拍檔的周星馳（星爺），雖然曾傳不和，早前得知達哥患病後，一直表達關切之意，對達哥離世感難過。昨午4時08分，星爺與姐姐周文姬前來致祭，一身黑衣及戴帽的星爺神情哀傷，進入靈堂後約逗留9分鐘，之後低着頭離開。傳媒追上前採訪，星爺只揮一揮手，未有回答便登車離開。

吳利達稱兄孝順 恐母傷心曾拒探病

達哥二弟吳利達在田啟文陪同下接受訪問，他表示以哥哥為榮︰「他對家庭的照顧、對父母的孝順、對兄弟的關懷，好朋友對他讚不絕口，家人以他為榜樣。」他透露母親未有到場，身在海外的女兒也因為入境要接受隔離或工作問題未能送別。問到星爺拜祭時可有說什麼？他說：「一般慰問一定有。星爺跟達哥一直好friend，我哥哥有這樣說過，他說跟星爺一直好friend。（星爺在靈堂內可有不開心，情緒激動？）我想每一位也不開心，很傷心。」

問到達哥有否遺願？吳利達說兄長只放心不下家庭和母親，他很孝順，之前不想媽媽來探病，怕她見到自己辛苦會傷心。直到達哥離世前醫院通知他們時，沒辦法一定要帶母親見哥哥，如最後見不到恐哥哥遺憾。他指達哥在醫院時提過骨灰在大馬安葬的願望，希望陪伴太太和子女。問到達哥是否仍有3部片約？吳利達表示不太清楚，達哥之前返內地工作是還人情債，本來打算做完後多休息，可惜人算不如天算。

關於達哥的歲數問題，因家屬之前出訃告說是71歲，田啟文被追問時說：「達哥1952年（出生），69已過，可以寫69或70，71是家人畀，他們查鄉下黃曆。」

曾演父女 吳君如難忘達哥教猜枚

到靈堂拜祭的圈中人有劉德華、吳君如、杜琪峯、夏雨、林子聰、盧惠光、駱應鈞、陳惠敏、丁羽，達哥第3期藝員訓練班同學鄧英敏與潘先琪、伍潤泉、甄懋強、鄧英敏、麥振江、陳敢權等。吳君如回憶與達哥合作過無數電影，有很多難忘事說不完。他記得有次達哥飾她爸爸，她的角色是個江湖人物，叫達哥教她猜枚，一停機他們就猜好好笑。她近年曾想邀請達哥拍戲，但對方太忙，度不到期。吳君如說不知達哥患病，對他離世感突然，很傷心。她未有瞻仰遺容，問是否想記着達哥平時的樣子？她說是。

鄧英敏憶周潤發達哥裸泳往事

鄧英敏回憶與達哥讀藝訓班時，試過與周潤發、林嶺東等晚上到屯門一間學校游水，大家提議裸泳，一起脫掉衫褲鞋襪，玩得好開心是歡樂點滴。他又稱達哥教他猜枚，讚對方反應快，是猜枚界的No.1。他說達哥好鍾意賽馬，試過幾次賭馬贏數十萬，好慷慨請大家食飯，又曾在藝訓班周年晚會送出過百隻鮑魚。

昨晚安息禮拜約晚上8時半結束，侯珊燕與子女離開，侯珊燕傷心眼紅紅，由親友及兒子扶上車。

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