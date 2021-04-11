77歲黃樹棠不敵肺癌病逝 一曲別塵世：千山我獨行不必相送

黃樹棠在亞視後輩藝人中是受尊敬的開心果，是A記同學會的重要人物。（資料圖片）

【明報專訊】資深演員黃樹棠病逝，享年77歲。黃樹棠上月中因肺癌入院治療，他的胞妹黃文慧當時透露兄長因呼吸不順，由兒子叫救護車送入院，當時要插喉助呼吸，叫他時有反應會睜眼望。黃樹棠入院抗癌3星期，昨日傳不幸消息，黃樹棠兒子黃榮璋昨凌晨在社交平台公布父親死訊。他稱父親沒有痛苦很安詳，很安靜的離開了！黃榮璋透露父親以《楚留香》的歌詞：「來得安去也寫意 人生休說苦痛……千山我獨行不必相送」向大家道別！當年黃樹棠在《楚》劇中演「中原一點紅」角色廣為觀眾認識，後期在亞視拍《我和殭屍有個約會》系列演「求叔」也成經典。

黃樹棠的兒子黃榮璋是配音員，昨凌晨他在社交平台上載小時候父親跟他一起切蛋糕的照片，公布父親的死訊。他寫道：「我最愛最尊敬的爸爸，沒有痛苦，安靜安詳的離去了，我慶幸可以陪你行走最後的一段路，我慶幸我可以有機會孝順你、服侍你，我慶幸我可以喺你強壯臂彎下成長……。」他感謝父親，說會照顧自己，他可以放心離去。

子黃榮璋：爸安詳安靜離開我們

上月中黃榮璋送病危的父親黃樹棠入院，之後在網上集氣求平安，說2005年癌症帶走了媽媽，父親又再受癌症折磨。昨午黃榮璋再在黃樹棠的微博給網民留言：「我是黃樹棠的兒子黃榮璋，家父昨晚沒有一點痛苦，很安詳、很安靜的離開了我們了。爸爸之前跟我唱了幾句歌，說這就是他要跟大家說的：『來得安去也寫意 人生休說苦痛 聚散匆匆莫牽掛 未記風波中英雄勇 就讓浮名 輕拋劍外 千山我獨行不必相送』但我跟爸爸說，你是不會獨行的！我們永遠懷念你！爸爸，我愛你！」

妹黃文慧：今朝自行 他朝再見

黃樹棠胞妹黃文慧同時資深演員，她昨日回覆《明報》說：「有心了，棠哥安心來、安心去，免受病痛折磨。」黃文慧也改寫了《楚留香》歌詞哀念：「湖海洗胸襟，河山飄影踪，就讓浮名拋諸腦後，今朝自行 他朝再見。」

萬綺雯悼念 江美儀：唔捨得你

黃樹棠3年前患大腸癌二期，做完手術後逐漸康復。大病後他注重養生，每日堅持做運動行3萬步，減少應酬，偶爾參與拍攝工作外，他又抽時間做義工，到學校教小朋友功夫，跟朋友打麻將是最大興趣。黃樹棠性格開朗，圈中人緣佳。《我和殭屍有個約會》的拍檔尹天照、萬綺雯及陳煒等悼念棠哥。

萬綺雯說：「求叔（黃樹棠），好戰友，只願一路好走，在彼方繼續瀟灑！」陳煒說在永恆國度再見。袁文傑與江美儀也提到他們第一部劇集分別是跟棠哥合作，前者稱棠哥是他其中一名師父，又演過他父親，帶他投入角色。江美儀留言：「老鬼棠，我拍人生第一部電視劇《肥貓正傳》就同你合作啦，之後你又私底下同我哋班𡃁仔一齊玩、一齊食，重同我哋打台灣牌。最重要係每年都同我一齊慶祝生日，因為我哋係同月同日生嘅好兄弟！我真係好唔捨得你呀！」

張雷望協辦後事：他是大好人

與棠哥相交幾十年，香港動作特技演員公會副會長張雷，他得知棠哥死訊後非常難過及惋惜，會跟對方家人聯絡，希望協助後事安排，但他的家人想低調。會否舉行追思會？張雷稱最終尊重棠哥家人意願。他說去年棠哥在公會的新春團拜上獲頒傑出貢獻獎，大家一直有聯絡，他是大好人！

與周潤發友情在心中

曾跟棠哥稱兄道弟的還有周潤發，兩人拍《親情》是表兄弟，私下是好朋友，但當年重提這段友情，棠哥無奈說：「10幾年來稱兄道弟，但分開之後，見面都會打個招呼……跟成龍、洪金寶也是在心中，他們有他們的層次。」

棠哥是劉家良徒弟，擔任武指兼演員，在圈中好搶手。他曾跟徐克合作，對方首次執導《蝶變》邀他任武指兼演出，他全心全意幫忙，電影上映取得好成績，之後卻沒有再合作，亦沒有聯絡，棠哥感慨說可能沒有緣分！

娛樂組