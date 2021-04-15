【開箱】墨劇《誰殺了莎拉？》燒腦 比韓劇《Penthouse》更狗血

【明報專訊】韓劇《The Penthouse》雖然被網民批評劇情狗血，已播出的一連兩季卻收視報捷，追看預計6月首播第3季的觀衆，相信也不會少，至少想知道3女角的恩怨情仇如何了斷，以及編劇還能如何扭橋再扭橋，死了又「復生」？上月24日在影視串流平台Netflix上架的墨西哥製作《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）也是扭橋到盡頭，而且當中富有家庭的複雜關係，跟《Penthouse》一樣的狗血四濺，4月至今卻一直盤踞Netflix劇集全球收視榜冠軍，力壓《貝克街游擊隊》（The Irregulars），是否歐美和亞洲觀衆都是這類劇的擁躉？

編劇有提示 觀衆被誤導

《誰殺了莎拉？》講述男主角Alex與胞妹Sara及其富裕男友Rodolfo一家人度假期間，Sara慘死，Alex被Rodolfo父親Cesar誘導認罪，結果以為坐牢幾個月，變成幾十年刑期；其間母親逝世，他在獄中又被囚犯欺負；漸漸適應坐牢生活的他，開始策劃復仇大計。監禁18年，由青年變中年的Alex因行為良好，提前獲釋，拿着囚友留給他的資產準備查出殺妹真相，以及要讓他冤獄18年的人雙倍奉還。

尋找真兇與復仇是全劇10集的主軸，不少觀衆看了結局後大表驚訝，因還未知Sara之死的真相，甚至她是否仍在生。事實上《誰殺了莎拉？》上月播出未幾，Netflix已公布第2季拍竣，並安排5月19日上架，其實此劇跟《The Penthouse》一樣，播出前已預定不會一季完結。第1集開首，編劇亦提示了觀衆，引述英國偵探小說作家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）在短篇《The Man in the Mist》的其中一句「極少數人表裏如一」，據悉該短篇正是有關錯誤的認知與身分，《誰》劇正是走這方向來「誤導」觀衆。

（下含劇透）Rodolfo父親Cesar讓Alex含冤入獄， 在子女面前卻十分嚴厲，不喜歡Rodolfo的哥哥Chema是同性戀者，經常指斥他應怎樣活得更體面。但Cesar開賭場，又隱瞞子女在地庫經營非法黃色事業，扣起外國女孩的護照，逼她們向貴賓提供性服務。生意拍檔Sergio更是性變態，喜歡虐待這班女孩。么女Elisa看到家裏的矛盾，於是很早就到美國讀書，沒料到返回墨西哥啓程往馬德里讀碩士之前，見證了Alex來報復，先是在賭場開張之日揭露父親原是殘殺動物的偽君子，她於是悄悄接近Alex，想查明真相，怎料愛上對方。

Sara之死表面是玩水上滑翔傘時，因繩索斷裂墮海不治，後來揭發她當時已懷孕，Rodolfo自責不已，以結紮手術「贖罪」，卻不知道Sara的對象不止他，還曾跟Cesar發生關係。《誰》劇第一季的Rodolfo是悲劇人物，他跟單親媽媽Sofia結婚，卻因她宣稱懷孕，揭開跟「老爺」Cesar有不倫關係，讓這個家更四分五裂。

第2季下月播

Cesar太太Mariana知道丈夫不忠，偷吃兒子的女友Sara後，暗地派收養回來的Elroy在水上滑翔傘做手腳，但她就是兇手嗎？又好像不是，結局講述Alex在胞妹的房間，找到她另一本日記，發現裏面盡是暗黑內容，包括寫有「我會像他一樣瘋癲嗎」及有輕生念頭的字句，Sara並不如外表的單純；Alex更從家裏的花園發掘出一個頭部有子彈洞的骷髏頭骨。第2季的預告緊接首季最後一幕登場，Alex追查到精神病院醫生，問Sara的情形；Sara的好友Marifer亦向Alex提及，她倆本是閨密，後來友情卻變了質。

第1季的結局及第2季的預告，意味水上滑翔傘意外後Sara沒死去。不少有關第2季劇情發展的推測最近在網上湧現，有人認為Sara應該後來誕下嬰兒，而且年齡很接近Sofia的兒子Bruno，加上Cesar極大男人，卻十分疼愛Bruno，對於一個並非同姓的繼孫，照道理不會那麽仁慈，所以有推測Bruno就是Sara的兒子。另外，為Chema當代母的Clara，原是他們家廚娘的女兒，有關她很多背景還未交代。Marifer不止是Sara的好友，在首季也是暗地裏透過短訊給Alex很多提示的人，到底她知道Sara多少秘密？再等一個多月第2季開播，就會知道答案。