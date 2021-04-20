【開箱】《新神榜：哪吒重生》 二次創作開啟「神話宇宙」新序章

【明報專訊】繼《哪吒之魔童降世》後，以同一經典神話角色為題材的中國動畫電影《新神榜：哪吒重生》，先在農曆新年檔期於內地開畫，再在本月12日於影視串流平台Netflix上架，這種「內銷轉出口」的放映模式，近年逐漸成為新常態，就算內地票房失利，只要海外觀眾受落，仍有資金長拍長有，續集《新神榜：楊戩》（暫名）定於2022年推出，電影公司炮製「神話宇宙」系列的野心，可謂明顯不過。

龍王化身大老闆

《新神榜：哪吒重生》故事取材自明朝小說《封神演義》其中一個章節「哪吒鬧海」，講述哪吒大鬧東海，闖下彌天大禍，經過輪迴轉世，如今變成東海市一名反叛青年李雲祥，他對前世一無所知，只知父親愛惜兄長，對他卻管教極嚴，凡事看不順眼，令其性格變得更偏激衝動，只好靠非法賽車來發泄不滿。

東海由德、利、松、順四大家族控制，德氏家族大老闆正是龍王敖廣，他為修煉龍珠，藉以增強法力，不惜把多條神龍囚禁於深海龍宮之內，並引周遭河水養活巨龍，導致連年旱災，百姓民不聊生。

架空時代背景

《新神榜：哪吒重生》編劇沐川聰明之處，在於刻意架空時代背景，既可避免觸及政治地雷，創作上又能天馬行空，例如電影中的東海市，建築風格近似50年代老上海，然而主角駕駛的電單車卻似《阿基拉》般科幻先進，這種二次創作，總比經典重拍，來得可觀有趣。

電影提及三千年前世界紛亂，直至封神榜定，人神兩界才有喘息機會，隨着封神榜即將再度排名，龍王誓殺哪吒，既為兒子報仇，亦想重新上榜，藉此光宗耀祖。《新神榜：哪吒重生》沿用部分《封神演義》情節，例如哪吒打死龍王三太子敖丙，這段血海深仇，一直禍延歷代；奉命刺殺哪吒的夜叉，原來是石磯娘娘的妹妹轉世，同樣伺機復仇等，雖是舊瓶新酒，總算玩出新意。

哪吒聯乘孫悟空

除了《封神演義》外，電影亦加入《西遊記》角色，戲中戴上面具，拒以真面目示人的地下賽車場老闆六耳彌猴，真正身分正是齊天大聖孫悟空，這個經典聯乘，倒也出人意表，畢竟中國神話兩大離經叛道角色碰頭，觀眾當然期待他倆迸發出精彩火花，至於能否達標，還請觀眾自行判斷。

值得一提的時，電影結局之後，將有彩蛋片段，預告續集將以「二郎神」楊戩為主角，造型跟哪吒類同，貌似韓國男團成員，跟古裝打扮大相逕庭。由於楊戩曾出現在《封神演義》和《西遊記》故事中，上演「劈山救母」及「大戰孫悟空」等戲碼，因此加盟《新神榜》電影宇宙可謂合適不過。續集將於明年上映。