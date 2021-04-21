【開箱】《蛇惑》謀財害命殺旅客 外交官破案真英雄

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）今年2月播出新劇《蛇惑》 （The Serpent），改編自1970年代發生在曼谷、印度及尼泊爾的連環殺人案件，並於本月2日在影視串流平台Netflix上架，直到昨日仍打入該台十大劇集收視榜。

真實連環兇案改編

跟一般連環殺人案不同，最先關注及破案的並非警察，反而是一名新進外交官，這又與歹徒的犯案手法有關。《蛇惑》講述Charles假扮成珠寶商，與女友Marie於1975至76年間在泰國、尼泊爾及印度等「嬉皮之路」國家，專揀年輕旅客下手，下藥令他們以為生病，然後偷去金錢、珠寶及護照，再把他們殺害。這對雌雄大盜又會利用偷來的護照，再換掉自己的照片，經常轉換身分進出不同國家，混肴視聽。不過天網恢恢，荷蘭駐曼谷大使館新進外交官Herman接獲一對年輕情侶的家人查問，指兩人失去聯絡多時，知他們最後出現的地方在曼谷，於是Herman展開漫長調查之旅。全劇8集，估計加了虛構人物，增強戲味。

此劇可分為幾個重點，Charles屬冷血殺手、反社會人格，與成長背景有關。他是印度與越南混血兒，自小缺乏父愛，越南母親改嫁給法國軍官遷居巴黎後，由於膚色不同，成長期受到欺凌，之後又不停犯事。他有種特殊魅力，而且能言善辯，又有看穿別人的能耐。與法國女孩Juliette奉女成婚，說服太太婚後要到印度居住，自稱到當地才有希望與新生，最後還是踏上歧途，因搶劫珠寶而身陷囹圄，Juliette忍無可忍要求離婚，帶同女兒返回巴黎居住。Charles出獄後認識了來自魁北克的Marie，為了得到對方垂青，Marie會自我催眠，甘願成為幫兇；還有印度男AJ，也視Charles為偶像，跟他一起下毒及殺人。荷蘭情侶、在清邁認識的法國青年Dominque等都是受到Charles的語言藝術所魅惑，到知自己是待宰羔羊，為時已晚。

另一重點是有關良知；Herman是破案的關鍵人物，但若非Nadine不畏險阻，甘當「臥底」蒐證，他的任務只有更艱巨。Nadine與丈夫Remi來自法國，Remi任職廚師，工時很長，所以她經常參與鄰居Charles的派對，並介紹朋友讓他認識。Nadine從Dominque得悉Charles的惡行後，幫他逃回法國外，也為曾介紹朋友給一個惡魔認識而非常歉疚，於是當認識Herman後，自薦當臥底蒐證，只盼把他繩之於法。

Herman是最先關注失蹤旅客的使館職員，其時越戰、反共、毒品等才是駐曼谷各國外交官關注的議題，Nadine到英國大使館求助稱有人專向外國旅客謀財害命時，不予受理，只叫她報警；後來她和Remi到法國大使館求助也遭拒絕，職員說處理越戰難民已不勝負荷，何來空檔理會不能確認身分的失蹤旅客？Herman最先求助的是比利時外交官Paul，經驗豐富的他卻主張「私了」，Herman倒是嚴守外交人員禮節，即使上司一直反對他調查下去。

遇害的旅客 傷心的母親

有兩幕會對Herman肅然起敬的；他質問英國大使怎麽有女孩來求助時會叫她報警了事，「你覺得我們來到這裏是為了什麽？我不是指我們的工作，而是以人類而言，如果不是為了互相關懷，是為了什麽？」Herman被荷蘭大使教訓，外交官要身段柔軟，不着痕迹發揮國家的影響力，Herman卻是以人為本。當知Charles在法國逍遙法外，很多人都沮喪及放棄了，Angela安慰丈夫Herman已盡力，沒必要再憂心，Herman說想起自己媽媽，戰後父親飽受壓力入住精神病院，母親獨力持家，但從沒讓孩子捱餓，「媽媽說有了書本和單車，你隨時都能得到自由；她總是堅持我們一定要去所有嚮往之地。我們在談論自由，其實根本不明白為了自由要犧牲多少。到現在一想到那些傷心的母親，被王八蛋殺死的孩子……」說到此他已快流下淚來。據悉現實中兩人於1989年離婚，Angela後來嫁給一名美國人，懂5國語言的她在聯合國擔任要職，2015年退休，有指她不喜歡《蛇惑》淡化了她參與破案的程度；至於Herman，2003年從外交工作退下來後，留在新西蘭生活至今。