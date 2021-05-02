【開箱】《異變者》 我左眼見到怪物

內野聖陽扮演黑幫大佬，但在綾野剛眼中，他只是一個被困在機械人內的傷心小孩。

【明報專訊】被喻為日本「恐怖大師」的《咒怨》導演清水崇，暫且放下他最擅長的靈異鬼怪題材，挑戰漫改電影，新片《異變者》改編自日本漫畫家山本英夫的同名作品，剛於上月2日在當地戲院開畫，其後再於影視串流平台Netflix全球播放。雖然《異變者》映像充滿血腥暴力，卻無阻觀眾追捧，上架至今仍然穩佔香港收視榜十大位置。

人性扭曲後的真面目

《異變者》故事講述日劇《戀愛要夠Deep》男星綾野剛飾演背景神秘的失憶流浪漢名越，某日遇上《緊急救命3》成田凌扮演見習醫生伊藤，後者邀請他參與一項恐怖實驗，透過在頭顱上鑽一個小洞的手術，藉此發掘大腦潛能，包括提升第六感。生無可戀的名越一口答應，從此怪事不斷發生。

根據伊藤的理論，鑽穿頭骨可以刺激大腦，回復嬰兒時期的敏感度，名越接受手術後，大腦潛能迅間爆發，只要以手遮住右眼，左眼就可見到別人變成各式各樣「怪物」，包括內野聖陽扮演黑幫大佬，外表殺氣騰騰，但在名越眼中，卻是一個被困在巨型機械人內的傷心小孩；另一例子是飾演高中女生的石井杏奈，她希望透過濫交來擺脫母親的道德束縛，在名越看來，她滿身是沙。他們的內心傷痕，反映人性扭曲後的「真實」面貌，而這些在名越眼中的怪物，就是伊藤口中的異變者。

劇情刪減節奏混亂

名越透過理解異變者的心路歷程，逐一解開他們的鬱結，然而過程充滿血腥、暴力和性愛，交織成一幅又一幅超現實浮世繪，大膽程度未必人人能夠接受，例如名越眼中的高中女生，就像一盤散沙，又似一堆符號，名越為了滿足她對性的渴求，竟然在車廂內強姦了她，劇情頗具爭議性。

電影中的異變者，包括機械人、沙女、無面人等，都是沿用漫畫設定，但因篇幅所限，書中其他角色如變成雞蛋的廚師等，被導演刪減掉，算是美中不足。事實上，清水崇的金漆招牌，近年不斷褪色，《異變者》由全套15冊漫畫改編拍成短短兩小時的電影，漫畫迷擔心枝節太少、節奏太快。事實卻是，新片節奏混亂、內容單薄，空有逼真的電腦視覺效果，但對異變者內心世界的描寫，卻像過眼雲煙，彷彿應驗了扮演無面人的岸井雪乃在戲中不斷重複的對白：「空洞。」

《Sweet Home》較為高明

為免觀眾不明導演意圖，於是在電影結局前，直接透過名越向伊藤表示：「問題不在異變者，我們兩個都只是不想被忽視，我們卻沒有好好去看對方，當你看着對方，就可以創造出這世界」，三言兩語便解釋電影主旨。相比之下，同屬漫改的韓劇《Sweet Home》，無論在劇情舖排抑或改編手法上，都要比《異變者》高明得多。

據報漫畫原著的結局相當黑暗，相比之下，電影版結局便「明亮」得多，很難令人相信這是出自清水崇手筆，至於觀眾滿意與否，還請自行定奪。