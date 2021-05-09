【開箱】《第二聲鈴響》 不能說的秘密 黑歷史纏繞懺悔者

【明報專訊】經營影視串流平台，豐富內容絕不可缺，不然怎吸引觀衆每月課金？所以Netflix不惜工本，四出蒐購各地節目及電影外，又會投資製作原創劇及電影，譬如上月30日上架的西班牙語劇《第二聲鈴響》（The Innocent），台前幕後都是數年前廣獲好評燒腦片《死無對證》（The Invisible Guest）的班底，難怪《第》劇播出未幾已打入Netflix十大最高收視榜。

哈蘭科本小說改編

《第二聲鈴響》改編美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名小說，他出道超過20年，產量不小，；哈蘭念大學期間認識了《達文西密碼》作者丹布朗（Dan Brown），兩人互相激勵，結果都成為名作家，寫不同類型的小說，同樣成為影視界寵兒。2018年，Netflix斥資數百萬美元跟哈蘭簽訂5年合約，他的14本小說會拍成電影或劇集供Netflix獨家播放，並會兼任執行監製。英國劇《陌生人》（The Stranger）及波蘭劇《森中謎》（The Woods），先後於去年1月及6月上架，正是改編自哈蘭的小說，《第》劇是第3齣。以前述兩劇來看，哈蘭的作品大多走懸疑路線，而且離不開罪案，《第》劇也不例外。

《第二聲鈴響》全劇8集，故事講述Mateo是法律系學生，本前途無量，怎料在一次派對中捲入毆鬥，誤殺青年Daniel，因而判監4年。他假釋期間認識了漂亮女孩Olivia，及後重逢，並成為夫婦。當太太宣布有喜並準備買新屋之際，Olivia出差到柏林，其間Mateo收到一段短片及照片，Olivia跟一名全裸男子在一起，Mateo懷疑老婆出軌，致電對方手機不通，打到酒店亦說沒此人入住，到聯絡得上Olivia，她又匆匆掛線。此時Mateo被神秘男子跟蹤，又遭對方用車撞倒後擎槍指嚇；因曾服刑，所以Mateo不敢說出真相，又不予追究。他只有找相識多年的私家偵探Zoe幫忙，調查到底Olivia發生什麽事。

人物枝節太多 僅8集頗匆忙

懸疑戲類型，編導離不開障眼法「瞞騙」觀衆；此劇角色衆多，上述劇情只是有關首集，而每集由不同人物自白開始。第2集，由女警Lorena的畫外音揭開序幕，講述她小時候父母婚姻破裂，目睹當差的父親自轟，長大後她也成為一名鍥而不捨追查真兇的女警。這一集大部分篇幅講述她如何受爸爸的死亡所影響，在孤兒院長大的她，怎樣逃避婚姻關係，並訓練自己成為強壯警察。某日孤兒院發生修女懷疑自殺案，院長指定Lorena調查，其間特別調查組介入，阻止她知道修女的真正身分，更激起Lorena找出真相的決心。看這集到中後段開始疑惑，到底是否播放程序有錯？或這齣其實是單元劇？怎麽第2集完全接不上上集劇情？直到臨近尾聲，描述Lorena從修女的通電紀錄發現她曾接到從Mateo兄長家打出的電話，而且傾談時間長達6分鐘。然後隨着修女的神秘身分逐步揭盅，並肯定她死於謀殺，矛頭亦指向Mateo，才知兩集有關聯。

沒看過原著，不知道情節是否同樣豐富，但《第二聲鈴響》8集內容，想說的太多，現在出來效果似乎有點匆忙。譬如男主角Mateo，殺人後懊悔不已，出獄後與死者母親Sonia建立宛如母子的關係，每周見面，互訴心事；相反Sonia丈夫Jamie一直痛恨Mateo，認為他刑期過短。劇中又刻意營造懸疑，Mateo到底是否天生暴力狂？他誤殺了Daniel，入獄後一度被欺負，及後健身自衛，並有一名天生孔武有力的囚犯墮斃，獄方稱是意外，但不少人對事件表示懷疑。另外，特別調查組的老差骨Teo，跟Olivia一樣暗藏秘密，他當臥底時頂不住誘惑，黑歷史伴隨終身，最後付出沉重代價；由於篇幅所限，這些複雜的角色，無可避免流於片面。

兩角色曾演《死無對證》堪玩味

值得一提的是，3月在Netflix上架的墨西哥製作西班牙語劇《誰殺了莎拉》，也是說黑道扣押外國女孩護照，逼她們賣淫，更受到性變態富豪施虐，《第二聲鈴響》也有類似情節，未知是後#MeToo時代啓發了編劇，還是反映了實况？此劇編導奧雷歐保羅（Oriol Paulo）拍過《死無對證》，該片也是扭橋經典，外加有關良心與道德的詰問，若以此來看，《死無對證》片跟《第二聲鈴響》倒一脈相承；而且奧雷歐起用了《死》片中「一念之差」的男主角馬里奧卡薩斯（Mario Casas）及「復仇媽媽」安娜韋根納（Ana Wagener），在劇中分別扮演Mateo和Sonia，一片一劇兩個角色的處境類近，但情感相反，就頗堪玩味；如果看過《死》片的觀衆，不妨留意編導這頗有心思的安排。