去年驚爆婚外情 上月離巢後首現身 近藤真彥自認壞榜樣

近藤真彥昨日抵達熊本機場時，大方接受記者訪問，對於不倫戀曝光，自認是尊尼事務所後輩的壞榜樣。

【明報專訊】曾與梅艷芳及中森明菜等港日樂壇天后傳緋聞的56歲日本男星近藤真彥，去年11月被雜誌《週刊文春》揭發他背妻搞婚外情，不倫關係更長達5年，事後近藤公開道歉，所屬尊尼事務所上月底宣布，結束彼此40多年合作關係。離巢後的近藤昨日以車隊KONDO Racing總監身分，首次出席公開場合，他受訪時自認是尊尼藝人的壞榜樣，但仍期望成為事務所後輩心目中可以依賴的前輩。

近藤真彥昨日從東京羽田機場出發，飛抵熊本機場後大方接受傳媒訪問，對於能夠以車隊總監身分出席大分縣日田市舉行的日本超級方程式大賽，表示心情興奮，「可惜天氣太差了」；被問到何時重啟演藝活動？他說不用心急，計劃一步一步開始，期望總有一天可以再次在歌迷面前表演。

後藤久美子兒子賽車奪冠

曾自稱「尊尼事務所長子」的近藤，對於不倫醜聞曝光，他不諱言作了壞榜樣，但仍希望成為事務所後輩心目中可以依賴的前輩。近藤早於1979年出道，跟尊尼事務所合作長達44年，是旗下年資最長藝人，更曾擔任公司董事。

雖然近藤懷着興奮心情步入賽車場，可是天氣不似預期，賽果更是令他失望。昨日大分縣天氣惡劣，比賽期間出現暴雨和濃霧，原定42圈賽事，結果在第14圈宣布中止，近藤旗下車手山下健太和中山雄一分別排名第11及14位，由於十大不入，因此不獲分數。最終由日本女星後藤久美子的21歲兒子Giuliano Alesi首次贏得冠軍，表現亢奮。

後藤久美子與法國F1賽車手老公Jean Alesi婚後育有3名子女，長子明顯繼承父親的優良血統，至於女兒Elena則遺傳母親的良好基因，精通英、日、法、意、德、俄6種語言之餘，並於倫敦某電影學校畢業，年前獲星媽鋪路入行，加盟當年後藤所屬事務所，以模特兒及演員身分進軍藝能界。