【開箱】《奇蹟的燒肉店》 食評代表一切？

【明報專訊】日本片《奇蹟的燒肉店》本月6日在香港上映，電影海報是一片燒肉放在正中，男女主角三代目J Soul Brothers隊長Naoto與《今際之國的有栖》土屋太鳳則在角落，道出此片真正主角是日式燒肉。這張海報的設計，對於愛吃日本菜的香港觀衆來說，大概能引起興趣。不過《奇蹟的燒肉店》並非美食指南，也不是探討日式燒肉的傳統與歷史，而是透過經營燒肉店的母子，道出廚師的執著與堅持，再帶出美食網站主導食店生存的時代，食評是否代表一家餐廳好與壞的唯一標準？

太子爺變身食評人

《奇蹟的燒肉店》講述佐藤良人（Naoto飾）的媽媽安江（Ryo飾）獨力經營燒肉店「根岸苑」，廣受食客好評。然而發生食物中毒事件後，流失大量顧客，生意一落千丈，「根岸苑」最終黯然結業。18年後，離家出走多年的佐藤良人，成為食評界薄有名氣的自由撰稿人，並被《Next Age》雜誌社主編委以重任，與新晉編輯竹中靜香（土屋太鳳飾）一起建立美食評論網站，介紹真正的佳餚美饌，第一個主題正是「燒肉」。良人與靜香開始走訪日本各地的燒肉店，此時良人接到母親病重入院的消息。良人無法放下心中包袱前往醫院探望媽媽，當他走訪多間燒肉店時，卻從中品嘗到久違了的「根岸苑」味道。良人從店家口中得知母親的往事，漸漸明白她對燒肉的堅持與熱忱，化解了母子的心結。

《奇蹟的燒肉店》是日本著名搞笑組合「鴕鳥俱樂部 」成員寺門Jimon首次執導的作品。寺門向來是老饗，而且無肉不歡，對牛肉尤其講究，近年更在YouTube開始了頻道專門講飲講食，吸納不少饞嘴的粉絲。本山久美子是新晉編劇，《奇》片是她的電影處女作。編導兩人可說同樣欠缺電影製作經驗，使此片拍得像綜藝節目多於一齣電影。劇情薄弱之外，也欠缺人物描寫。唯一較特別是指出食評有時會奠定食店的生死，譬如片中的人氣食評家古山達也（松尾諭飾）指出日本牛肉批發商逢周日休假，若食店在當日售賣牛肉內臟，即代表食材不新鮮，「根岸苑」正因假期出售了牛肉內臟而受到抨擊。事實上，只要廚師處理得宜，食品質素根本不受批發商是否周日休假所影響。

劇情老土 燒肉畫面佳

食評家點讚的店舖人氣急升、客似雲來，即使食品質素下降，普通顧客根本不會察覺，他們只為「打卡」及追捧潮流而光顧。這種惡性循環下，有真材實料的廚師不屑招呼食評家到訪，道出了追求人氣而非食物質素的實况。

《奇蹟的燒肉店》利用日式燒肉帶出母子情，可惜敘事過程沉悶；最後交代18年前「根岸苑」食物中毒事件真相，兒子終明白母親的苦心，劇情可說非常老土。土屋太鳳每次品嘗燒肉後發出「好美味」的呻吟聲，亦頗難頂，幸烤製燒肉的畫面拍得精細，特別是牛肉汁飽滿，聽到清脆的烤火聲，讓人邊看邊垂涎三尺。

上映日期：5月6日