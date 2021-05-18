【開箱】《窺密》 後窗的女人與廣場焦慮症

【明報專訊】《騙海豪情》愛美雅當絲（Amy Adams）繼《絕望者之歌》後，新片《窺密》（The Woman in the Window，另譯《窺探》）本月14日亦在影視串流平台Netflix上架，可惜負評佔多，在爛番茄影評網站有關《窺密》的102篇評論中，不足三成讚好，不過昨日仍登上Netflix全球電影最高收視榜首，亦打入香港十大熱播榜第4位。

暢銷小說改編 幕前陣容鼎盛

《窺密》台前幕後陣容不弱，除愛美雅當絲外，還有金像帝后《黑暗對峙》加利奧文（Gary Oldman）和《永遠的愛麗絲》茱莉安摩亞（Julianne Moore），以及《冰天血地8惡人》珍妮花積遜李（Jennifer Jason Leigh）與「飛隼」安東尼麥奇（Anthony Mackie）等實力派演員參演；導演祖韋特（Joe Wright）亦拍過《愛‧誘‧罪》、《傲慢與偏見》等電影，照道理有芬恩（AJ Finn）所寫的暢銷小說《後窗的女人》作為改編藍本，要拍一齣四平八穩的懸疑驚慄片，應沒太大難度。

《窺密》講述兒童心理學家Anna患有廣場焦慮症，足不出戶的她跟丈夫Ed分居，女兒Olivia亦隨對方生活；每天Anna不是酗酒、見心理治療師，就是窩在家裏看黑白舊片或跟分居丈夫和女兒通電話。按心理治療師意見，她不宜獨居，所以地庫租了給唱作人David。Anna有時會在窗邊呆望，發現對面街搬來新的家庭。某日名叫Ethan的少年來按門鈴，聲稱受母親Jane囑咐向Anna送上見面禮。Anna慢慢跟他聊起來，知道Ethan的爸爸Alistair有控制慾，而且很暴躁。萬聖夜有頑童向Anna家門丟雞蛋，她開門時暈倒，然後面前出現一名女子，Anna很快意識對方可能就是Ethan的媽媽Jane，並攀談起來。後者離開後，Alistair上門問家人是否曾來過，Anna否認。其後她又從窗戶瞥見Jane受Alistair暴力對待，Anna決定要克服廣場焦慮症，拿出雨傘準備擋去所有視線，衝過對面街，中途卻暈倒。醒來後，兩名警員、Alistair一家都在，Anna卻指出Alistair身邊的太太Jane，不是她曾在家招待的那人。Alistair警告Anna不要再接近其子，女警Norelli亦認為Anna服藥又有精神問題，證辭不可信，Anna卻堅稱看到Jane受傷，但連Ethan也表示Alistair身邊的Jane才是她媽媽。到底Anna看到「Jane」被殺害，是幻覺還是真實人物？

同類作品多 《後窗》最經典

為免掃觀衆可能有興趣欣賞的雅興，在此打住不會再劇透下去；不過驚慄懸疑戲，要拍得吸引，很考導演功夫。跟《窺密》類似的電影，大堆珠玉在前，「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）的名作《後窗》（Rear Window）正是其一，男主角占士史超域（James Stewart）因腳傷留家休養，平時只有護士和女友偶爾探訪，他窮極無聊於是用望遠鏡窺探鄰居，卻無意中目擊一宗謀殺案。兇手身分早就揭開，卻沒有清晰鏡頭，吸引觀衆的是犯案動機和真相，片中大部分時間是占士的主觀鏡頭，觀衆也跟隨着他。隨着兇手逐步逼近，觀衆也會替主角緊張起來，這就是希治閣的厲害之處，懸疑驚慄不一定要猜誰是兇手或暴力血腥的。

另外，愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《列車上的女孩》也是說失婚婦酗酒，而且精神狀態不穩，卻在火車目睹兇案並決心追查；論奇情比《後窗》有過之，但一如《窺密》，以驚慄懸疑戲而言，未算達標。有評論甚至指愛美雅當絲在《窺密》的演出平面，相信責任不盡在演員身上，導演更難辭其咎。

Netflix上架前波折重重

其實《窺密》能在Netflix上架可說波折重重；福斯電影2016年買下原著小說版權，2018年初陸續宣布台前幕後班底，並於同年8月在紐約開鏡，10月底煞科後，監製卻請來《敵對同謀》東尼格萊（Tony Gilroy）重寫部分場口及重拍。原定2019年10月上映，後來福斯轉手歸迪士尼旗下，《窺密》在2019年7月試片後，反應欠佳，下令重新剪片，並定檔去年5月中，後來又受疫情影響而延期；終於去年8月，福斯找到Netflix這頭家安置《窺密》，即使影評人反應不理想，卻造就可能比在戲院上映更多觀衆的局面。