「御用老婆婆」許碧姬為中風女兒 高齡入行做演員

【明報專訊】余安安、陳凱琳及羅敏莊主持的無綫節目《日日媽媽聲》，前晚邀請森美、黎燕珊、何婉盈、孫慧雪、鄺文珣和張美妮擔任嘉賓，分享與子女相處之道。其中還有在無綫劇集常出現，有「御用老婆婆」之稱的90歲甘草演員許碧姬，細訴她和腦中風女兒的往事，令不少觀眾深受感動。

育有4名子女的許碧姬，憶述與已故長女往事，透露女兒不幸在1996年因中風致四肢癱瘓，當年已65歲的許碧姬甘願負起照顧女兒起居生活的重責，她說：「大女在36歲時患大病，醫生說她是腦中風，當時醫院牀位緊絀，叫我一定要另覓地方給她療養。我跟醫生說我等政府安排，我便一邊照顧女兒，一邊等。」

結果等候6年，終獲派入住元朗區療養院，當時家住沙田的許碧姬不嫌辛勞，每天風雨不改長途跋涉乘巴士探望女兒。

女兒喜見母親跟明星合照

好媽媽的她又用心良苦，毋懼高齡當演員，趁拍戲機會接觸藝人與他們合照，其中包括劉德華、佘詩曼、汪明荃及鍾嘉欣等，然後給女兒看讓她開心。許碧姬說：「雖然大女已離開好多年，但我仍然掛念她，經常拿照片來看，我也希望她早日得到安息。」許碧姬另一女兒Grace在節目中向母親獻花，還公開讚賞她是200分的好媽媽，場面十分感人。

娛樂組