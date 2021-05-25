自言未有任何證據 李梓敬拍片談姜濤「黑暴」傳聞

【明報專訊】人氣男團MIRROR被熱捧，MIRROR現象被廣泛討論成焦點。日前有傳媒報道指MIRROR受黃絲追捧，但成員Stanley（邱士縉）就為被視為「藍店」的美心旗下品牌「Shake Shack」與「Deliveroo戶戶送」代言，粉絲則為偶像開脫，雙重標準受質疑。昨日新民黨成員李梓敬亦在YouTube節目講姜濤與MIRROR，節目引言：「有連登仔出post爆料，話姜濤原來係黑暴，有份喺前年7月1號，蒙面衝入立法會喎，究竟成件事嘅真相係點嘅呢？」

論Stanley代言「藍店」事件

李梓敬在節目開始，先介紹男團MIRROR的由來，特別是姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》在YouTube有超過470萬的觀看次數。他稱MIRROR與姜濤受年輕人歡迎，但他們背後的政治立場跟支持的「小黃人」一樣是深黃的。他提到2019年姜濤因一身黑衣與黑口罩在銅鑼灣被警察截查事件，又指早前MIRROR演唱會尾場完結前，姜濤大嗌「香港加油！」慌死人哋唔知他是「黃」的。李梓敬稱MIRROR擺到明是「黃」，但他們做了一些事情令部分黃人不滿，他就是講Stanley的代言事件。他引述連登的post，說奇怪這post沒有一面倒惹來斥責，看來是自己喜歡的團體做藍店代言人時，便立場行先，轉軚支持並想盡辦法為對方開脫，認為賣廣告沒問題，掙藍絲錢是好事。李梓敬稱這是雙重標準，甚至一些「黑暴」對此也不滿意。

李梓敬又引述連登「解密工作室」出post，稱有人傳姜B前年有份衝入立法會與派物資。他補充有關post未提供任何證據，他說：「係唔係真呢？要調查過才知道。」李梓敬這節目上架9小時的觀看次數已逾12萬次。他的fb有不少粉絲留言支持，但有疑問：「葉劉話要幫姜濤進內地巿場，你就話姜濤黑暴……」亦有人說：「你想多啲人睇片，唔好乜都關姜濤事得唔得呀！」也有提議「姜糖」出錢告他誹謗。記者就此事先後聯絡MIRROR經理人花姐、李梓敬，截稿前未有回覆。

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