與拍拖8年初戀女友分手 ERROR肥仔被爆一早吼實練美娟

【明報專訊】男團ERROR近期憑ViuTV節目《ERROR自肥企画》人氣勁升，4名成員的一舉一動備受關注。其中31歲梁業（肥仔）有拍拖8年初戀女友阿芬，不時在社交網放閃，但日前阿芬突爆跟肥仔已分手，說兩人是因了解而分開，又說會互相祝福，叫大家繼續支持肥仔。「分」訊爆出後，有網民翻出風水師七仙羽曾在節目《晚吹—有酒今晚吹》稱肥仔吼了練美娟好耐，隨即令練美娟成為第三者嫌疑人物。肥仔否認分手涉及第三者，對私人事感情不多回應。

娛樂組

人紅是非多，繼MIRROR成員呂爵安（Edan）疑被舊愛爆「出軌」的風波後，另一男團ERROR的成員肥仔則被爆跟初戀女友阿芬的8年情告終，已回復單身。

阿芬：因了解而分開

阿芬日前在社交網宣布與肥仔分手，她說：「對不起，我已和Leung Yip分開了，最近收到好多大家對我哋嘅祝福，我們會將一一轉化成鼓勵。因了解而分開，其實也算是在感情路上最好的結果，我們彼此也會在心裏互相好好祝福，希望大家繼續支持他，支持ERROR，讓他們為港人煩惱繃緊的生活帶來幽默。」

肥仔否認涉第三者

肥仔與阿芬結束8年戀情的消息曝光後，隨即有網民指早前風水師七仙羽在ViuTV節目《晚吹—有酒今晚吹》，提到要將肥仔介紹給練美娟（娟姐）；當時七仙羽說：「一個武大郎、一個潘金蓮，佢（娟姐）係單純嘅潘金蓮；肥仔願意，我問咗佢，喺化妝間問過，因為肥仔都話吼咗佢（娟姐）好耐，不過肥仔好忙，日日都唱歌，所以唔得閒識女仔。」因而令練美娟成為第三者嫌疑人物。肥仔被傳媒問到跟阿芬分手是否涉及第三者？他斬釘截鐵說沒有，但不願多談感情事。至於七仙羽稱他吼了練美娟好耐？他表示對方是講笑。

練美娟：鍾意幽默大隻男

練美娟對於跟肥仔傳緋聞，她覺得好搞笑，稱七仙羽可能飲多了亂講，不關她事。她表示跟肥仔是同事，曾合作做節目，傾偈好正常。她單身數年，鍾意幽默及大隻男士。七仙羽回覆傳媒說是做綜藝節目講笑，認為肥仔與娟姐沒有可能。

上月受訪被陳志雲催婚

肥仔上月亮相陳志雲的YouTube頻道接受訪問，他透露跟阿芬是在舞蹈學會認識；當時陳志雲向他催婚，答應提供一條龍服務，由他擔任婚禮司儀，鋼琴王子陳雋騫彈琴，包埋律師證婚，連婚禮場地也可以有折扣。但當時肥仔未敢答應，他表示希望待事業有成才娶老婆。想不到事隔一個月，他們的8年情告終。