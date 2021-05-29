6月九展開騷紀念成軍15年 Supper Moment反擊「搖滾叛徒」指控

【明報專訊】樂隊Supper Moment紀念出道15周年，將於今年6月26日及27日於九展Star Hall舉行兩場《Supper Moment 一直相信演唱會》，主辦單位宣布內部認購已爆滿，4名成員多謝大家支持。Supper Moment早前亮相無綫節目《開心大綜藝》，與胡楓合唱《舊歡如夢》，惹來不少網民嘲笑，指控他們是「搖滾叛徒」，只識掙人民幣。他們未有回應，希望用時間證明一切，反被指「潛水」；4子趁開演唱會拍片剖白心聲，反擊種種批評，認為音樂無罪。

娛樂組

Supper Moment（SM）相隔3年再開演唱會，不少樂迷興奮，昨日主辦單位宣布內部認購已爆滿，4名成員多謝支持：「開兩場又因為疫情關係，飛真的不多，下次疫情好轉，再開多些場數。今次想紀念15周年；15年前第一個大型演唱會《再次心跳》在九展起步，故決定再選擇返九展開騷。」

SM早前與胡楓在無綫綜藝節目《開心大綜藝》合唱《舊歡如夢》，成為不少網民笑柄，指摘他們是「搖滾叛徒」、「淨係識得搵人仔」。SM不回應，想以時間證明一切，卻被指不發聲是害怕而「潛水」，對不起已過身的經理人Gary。SM決定趁着開騷拍片，向愛護他們的歌迷訴心聲。

鬧我們無所謂 不要鬧Gary

影片開始，SM同枱食飯嬉笑怒罵對談說︰「真係好嬲，可惡！點解要話修哥？要話我哋？」Sunny（陳仕燊）和阿雞（梁燿鵬）幽默回應︰「食飯啦，有飯好食，飯仍然暖，還是人情冷暖？」4子坦言真心嬲外界鬧他們時，連已過身的Gary都鬧︰「鬧我們無所謂，講Gary及家人是不能容忍！做人要有同理心，不要鬧Gary，我們對唔對得住Gary！很多事我們自己知，不需要告訴別人。」

搖滾精神是什麼 是反制度？

對被指「搖滾叛徒」，對不起《無盡》這首歌，還有音樂和夢想，CK（張祖光）說：「搖滾精神是什麼？是反叛？是一定要反一些制度？其實鬧我們是搖滾叛徒，是另一種稱讚，是好事！」Sunny笑言：「講到我們似乎連搖滾都背叛埋，即是沒人夠我們搖滾啦！」不回應被嘲是「潛水」，SM自嘲好蠢，只識玩音樂，不懂透過社交平台經營形象。他們表示前年除製作音樂，也走遍加拿大、日本及內地佛山開騷，又去台灣拍MV及宣傳國語歌、到巴塞隆拿宣傳及到美國錄音。

音樂無罪 樂評社評應分開

CK慨嘆花長間完成新唱片，但被批評歌曲內容不貼近社會議題。Sunny說︰「如真的不合大家議題，不合大家口味，音樂有沒有罪？沒罪㗎！我都有自由做自己想做的音樂㗎！」CK爆粗：「對！不過，有些人覺得你沒唱出他心中想聽的，他就可以隨意XX你。」阿達（陳鴻達）表示：「有沒有聽是看得出。哪些是樂評、哪些是社評，我覺得大家應該分開。」

不止搵人仔 美金日圓都想搵

說到「搵人仔」，阿雞搶答：「舊聞啦！我們早在《世界變了樣演唱會》已開始世界巡演，也有到內地演出，不是今時今日的事。當年大家又沒有不高興？」CK笑稱：「啲人𠵱家話我哋淨係搵人仔呀！我都想搵港紙呀，加紙、美金、日圓都想搵！又話我哋搵人仔去美國錄音，使咗啲人仔，咁我都好似幾幫得吓手！」

Sunny收起笑容認真說：「大家可能忘記製作音樂是要錢的，製作專輯和演唱會，都需要錢去upgrade。以前的人價值觀不知何解，覺得一隊樂隊有商業價值，又會標籤他們是『搖滾叛徒』。沒有錢如何錄音？人往往困在自己的價值觀內，但可有想過，那些標籤未必是真！我在這兩年體會到音樂路不易行，正如我們的歌曲《無盡》歌詞一樣，去到某階段就有不同標籤，標籤我的形狀、我的模樣。『誰又能鑑定你的醜惡與美好』，歌詞一早寫了出來。」