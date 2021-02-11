193曾質疑「幾百部電視」數據 收視樣本家庭已逾千戶 無綫公開三台收視證拋離ViuTV

【明報專訊】今年4月無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉被問及無綫跟ViuTV節目的收視大戰時，他認為兩台的收視高低有差距，ViuTV最高收視去到4點，TVB最高是二三十點收視，對台追上要很長時間；J2才是跟ViuTV比收視的地方。其後ERROR的193（郭嘉駿）質疑曾志偉所指的收視代表性，並說：「做好自己就有人睇，收視得幾百部電視機，我哋不嬲都唔理。」又稱「佢哋係畀老嘢睇嘛。」193事後就「老嘢論」認欠禮貌，但堅稱數據（收視）上沒講錯。據資料193所指的「幾百部電視機」其實是錯的，早於2018年開始，收視調查公司的收視樣本家庭逾1000戶，每戶最少有一部電視機。

娛樂組

前日TVB「突發」向傳媒提供過去一星期（5月24日至5月30日）3個主要免費電視頻道翡翠台、ViuTV與香港開電視（屬奇妙電視頻道）於黃金時間的收視調查報告。翡翠台最高收視節目是《愛‧回家之開心速遞》，直播收視點23.2，觀眾人數152萬。

ViuTV上周最高收視節目是周六晚播映的《英雄本色III夕陽之歌》，收視點4.7，觀眾人數30.8萬。至於香港開電視一周最高收視節目是《空間改造王》，收視點4.4，觀眾人數近29萬。以上數據資料來源自CSM的電視直播收視。

無綫節目收視比以往差

近年TVB給傳媒提供的收視報告被形容為「滯後收視」，因為要計算7天追看的收視，和家外媒體的數據，因此所公布的是兩星期前的節目收視成績。這收視數據包括電視直播與7天追看及家外媒體，數據來源CSM外，還有Adobe Analytics，YOUBORA & Nielsen OOH Study提供。

今次無綫突然發放3台共同委任的CSM電視直播收視，未計算7天追看及家外媒體收視，雖然比較過往同時段的收視成績，有節目跌近4點，但將3台的成績一併公布，是要以收視數據證明三方的收視差距，以重振聲勢。不過有網民質疑，無綫避過早前爆紅的ViuTV《ERROR自肥企画》收視沒公布。

3台共同委任CSM至2023年

目前為TVB、ViuTV、奇妙電視與香港廣告商會提供收視調查報告的是CSM媒介研究，4個單位共同委任CSM於2018年至2023年為香港電視觀眾收視調查機構。CSM提供的資料，目前收視樣本家庭逾1000戶，收視樣本人數約2700，2021年收視人口6,554,000 （家中最少有一部電視機的4歲以上人口）。每1收視點代表1%收視人口 （即65,540名觀眾）。一個節目的收視，是計算該節目平均每分鐘的收視數字。

CSM回覆《明報》稱香港電視收視研究是經由「香港電視收視研究創辦委員會」監察，收視樣本家庭是根據香港的人口結構分佈採樣，數據足以反映現有香港人口的電視收視情况。香港電視收視研究服務主要涵蓋電視收視部分，即經由電視機收看的收視數據，例如電視機頂盒連接到電視熒幕上播放，包括直播與7天內追看之收視。至於以手機、平板或電腦等其他熒幕收看，現階段未計入CSM的收視數據。

ViuTV從未公布收視

早年TVB向傳媒發放收視報告是翡翠台跟亞視本港台的比較，後期無綫只提供翡翠台每周的收視報告給傳媒參考，當時有解釋TVB不代表其他電視台公布收視成績；至於ViuTV亦從沒有公布每周收視。