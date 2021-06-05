甄子丹加盟《殺神John Wick 4》 演奇洛老友

【明報專訊】拍過《俠盜一號：星球大戰外傳》、《3X 反恐暴族：重火力回歸》等荷李活製作的《葉問》甄子丹，將加盟《殺神John Wick 4》，伙拍奇洛李維斯（Keanu Reeves）演出。《殺神》系列導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）表示，「我們很幸運有甄子丹加盟這電影系列，期待與他合作」。監製巴素艾溫奇（Basil Iwanyk）則表示，甄子丹將會為《殺神》系列注入充滿活力的強勁力量，對於能邀請如此重要演員跟奇洛合作，感到很興奮。

據報甄子丹在片中將會扮演奇洛李維斯角色John Wick的老朋友，講述兩人有相同的經歷及很多共同敵人，這亦是繼英國日裔女歌手澤山璃奈參與演出後，再邀亞裔演員加盟《殺神John Wick 4》，而且即將會開鏡，並會到法國、德國及日本等地取景。預計明年5月27日在美國上映。

《殺神John Wick》系列是特技演員查德史達赫斯基的導演處男作，由於口碑不錯，一連拍了3集，而且成績愈來愈好，由首集全球收8608萬美元，到第2集票房有1.7億美元，上集更高收3.27億美元；估計《殺神John Wick 4》加強陣容，有望再有突破。