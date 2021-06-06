【開箱】《謎屋闇語》 無懼幽靈 大話枕邊人更可怕

【明報專訊】雅曼達施菲（Amanda Seyfried）憑影視串流平台Netflix電影《曼克》獲奧斯卡最佳女配角提名，雖未能掄元，在演技方面卻贏得不少掌聲，總算是演藝事業的一次突破。她主演的另一Netflix新片《謎屋闇語》（Things Heard & Seen）4月29日上架，口碑遠不及《曼克》，還是有不少值得談論的地方。

搬入老房子見幽靈

《謎屋闇語》改編自Elizabeth Brundage的小說《All Things Cease to Appear》，作者受訪時透露，小說根據真人真事編撰，靈異部分更是她的親身經歷。《保姆日記》夫妻檔羅拔普仙尼（Robert Pulcini）和莎莉施冰貝文（Shari Springer Berman）執導，把小說搬上大銀幕。除了雅曼達施菲，還有《新聞守護者》占士諾頓（James Norton）、《怪奇物語》娜塔莉雅戴亞（Natalia Dyer）、《美國女子》艾歷斯紐斯戴達（Alex Neustaedter）參演。

故事講述年輕夫婦George（占士諾頓飾）與Catherine（雅曼達施菲飾）跟年幼女兒Franny原住在紐約市，前者在紐約北部鄉郊小鎮的大學覓得教席，遂舉家前往當地，並入住一間百多年歷史的農舍。在當地舉目無親的Catherine感到很孤單，而且發覺屋內有異象，經常看到有女人的靈體出現。沒多久青年Eddie（艾歷斯紐斯戴達飾）帶着弟弟Cole登門自薦幫Catherine管理前園，由於他提出的價錢比其他人便宜一半，於是爽快答應。此時George卻跟一名正休學的女生發展婚外情（娜塔莉雅戴亞飾）。

另一方面，George的女同事Justine邀請他與Catherine到其家作客，後者因而與Justine成為朋友。某次George的系主任Floyd來家訪，看到Catherine正閱讀他贈送George的《天堂與地獄》，兩人更談及屋內的幽靈，Floyd答應Catherine舉辦降靈會，後來告訴她，屋內不止一個靈體，囑咐她小心保護身邊人。之後在家裏籌辦的派對中，Catherine得悉房子曾發生兇案，而且死者正是Eddie和Cole的父母，據說幾年前某個晚上，Eddie的爸爸殺光了農場裏的牛，給兩兒及妻子Ella吃鎮靜劑，並到地下室啟動兩輛車的引擎並關窗，之後跟太太雙雙死去。

與《咫尺閃靈》橋段類似

Catherine相信在屋內看到的靈體就是Ella，對George隱瞞房子是凶宅一事仍耿耿於懷，並在一次家庭聚會中發現他原來盜取了已故表兄的水彩畫據為己有，向外又訛稱是自己的作品。Catherine愈來愈不相信丈夫，開設了個人銀行戶口，此時傳來Justine撞車昏迷，Floyd亦墮海身亡，Catherine決定帶女兒離開，她會否成功？

最初看《謎屋闇語》時，以為會像經典恐怖片《閃靈》，同樣講一對夫婦帶同年幼子女入住鬼影處處的房子，男主人一樣的工作不順利，結果發生家庭慘劇，到底是心魔還是鬼怪作祟？不過有外國影評人指出，《謎》片其實更像《阿甘正傳》羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）20年前執導的《咫尺閃靈》（What Lies Beneath），由《蟻俠2：黃蜂女現身》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）伙拍《奪寶奇兵》夏里遜福（Harrison Ford）主演，講述女主角Claire是家庭主婦，丈夫Norman則是大學教授，表面兩人生活幸福美滿，但Claire經常在家中聽到怪聲，又看見陌生女人的影子，Norman安慰太太那只是她的錯覺。慢慢發現原來Norman與女學生有染，女生亦已失蹤；Claire經常看到的女人影子，就是想來討命的幽靈。如此看來，《謎》片確實跟《咫》片更相像，《謎》片也是說Catherine逐步揭開George的真面目，只是George比Norman似乎更不堪，除了對妻子不忠，生活中任何事都由謊言掩飾。片中的女幽靈Ella，本想保護Catherine，但夫妻之間的鬥爭原來在靈界依然繼續。《咫尺閃靈》亦有在Netflix上架，若看了《謎屋闇語》，可找來重溫。