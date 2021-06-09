順德拍戲突抽搐暈倒高處墮下 洪卓立昏迷10分鐘 險入鬼門關

【明報專訊】英皇藝人洪卓立早前在順德拍攝電影，其間發生意外，他站在木箱上拍攝時突然暈倒，跌落幾級樓梯墮地，昏迷10分鐘被送院，他全身抽搐又口吐白泡，一度命危。幸好吉人天相，現已由內地返港繼續接受治療。洪卓立險入鬼門關，昨日他報平安說對人生有新體驗，上天要他再多點歷練。

娛樂組

洪卓立曾被稱為「黑仔王」，2009年曾爆肺入院，往後又不時誤傳「死訊」。近年他專心工作，早前返內地參與電影拍攝，傳出昏迷送院的消息，令圈中好友極擔心。

據稱當日洪卓立跟謝天華演對手戲，他在樓梯頂站在木箱上補拍大頭，突然抽搐並暈倒，向後墮而碌落樓梯，昏迷了10分鐘。他由救護車送往醫院，其間全身抽搐又嘔，送院後雖恢復知覺，但仍神志模糊，面色發青蒼白。

證實沒腦出血 已返港休養

由於洪卓立曾「斷片」，在急症室要接受腦掃描，左腦側見陰影懷疑腦出血。英皇安排廣州的腦科醫生為洪卓立醫治，幸好詳細檢查後，腦專科醫生稱洪卓立沒腦出血。他的左手受傷乏力，相信是墮地時肩膊先着地。他食藥後嘔吐與頭暈情况也漸退。後來情况穩定下，他轉到深圳的醫院治療，因洪卓立媽咪在深圳，方便照顧。近日他由深圳返港，再接受檢查無大礙，現在已返家休養。因他的左手提不高，在家要做物理治療。

左邊膊落地 左手舉不起

洪卓立接受電話訪問憶述意外經過，他先道歉令家人與朋友擔心：「十分抱歉、亦十分多謝大家關心，同時又唔好意思要令大家擔心，我已返港休息，個人無乜事，係隻左手，可能左邊膊頭落地，𠵱家未好靈活及未舉得起手，希望快啲好番，等疫情過去再返內地開工，拍埋其他戲分。」

感謝朋友關心「非常暖心」

他稱發生事件後有開心亦有不開心：「唔開心當然係令大家、助手、媽咪同埋導演擔心，成個過程由我暈咗、向後跌、入院同嘔吐，導演全程望住，佢好好，不斷安慰我，成晚喺醫院陪我，佢都好辛苦。開心嘅係我發現好多愛，原來身邊好多朋友，未必成日傾偈見面，但當你一有事，會好關心我，非常暖心，我都希望食番多啲嘢，拍戲時做一個fit嘅大魔頭，因為第一次演奸角，希望做好啲，之前食少咗嘢，加埋天氣熱，戲服又厚，以及燈光關係致中暑；我返港後不停食嘢，令個人精神啲，再慢慢做運動，等自己準備好，多謝導演同關心我嘅朋友，會變番靚靚仔仔返嚟！」

曬日冕照向粉絲報平安

隨後洪卓立又在社交平台向粉絲報平安，分享在內地拍攝日冕的照片，他說：「人們常說經歷過生死的人，會對人生有新的體會及領悟，大概是上天要我再多一點歷練吧……經過這次後，未來日子，活在當下更要珍惜當下。」他承諾很快便會好起來，給他一些時間！藝人朋友留言慰問，蔡卓妍說被嚇死了！

經理人霍汶希（Mani）稱今次洪卓立暈倒的情况有點特別，因他是突然抽筋暈倒而跌下，沒有病史，事後已做腦部掃描，一切正常，大家可以放心。他手頭上還有電影與電視劇的工作，劇組對他拍攝表現非常滿意，不介意將檔期往後推，還會加戲分。