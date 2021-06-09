與何猷彪結婚3周年 翁靜晶不忘眾籌助尼泊爾抗疫

【明報專訊】翁靜晶與何猷彪結婚3周年（6月8日），她在社交平台撰文：「有一位大學女教授這樣說過：『我從幾次婚姻中，得到了一個總結，最理想的丈夫不是你迷戀的人，而是你最知己的朋友。』2019年6月8日，我最知己的朋友，成為了我的丈夫。三年的時間，引證了教授的說話是對的。有一個小小要求：請你們將祝福化成動力，繼續幫助尼泊爾的人民，我們很快達到目標的78萬了。」翁靜晶放閃外，重點是希望為尼泊爾的防疫與醫療用品眾籌獲更多關注與支持。

「尼泊爾裔啹喀兵向老公求助」

翁靜晶接受《明報》電話訪問時表示，結婚紀念日的節目是跟老公到退伍軍人聯會，將收集到的防疫醫療用品包裝，準備送往尼泊爾，早前已送了一批製氧機到當地。何猷彪是已故何東爵士的後人，一向低調，日前他在無綫新聞講這次眾籌。翁靜晶說：「佢（何猷彪）竟然肯接受訪問，因為這是他極重視的project，我當然要支持他。」她解釋老公緊張尼泊爾疫情的原因，因他的家族過往聘請一批退役啹喀兵工作，結識了尼泊爾人，他又是退伍軍人聯會贊助人，有些尼泊爾裔啹喀兵向他求助。翁靜晶稱多個地方也疫情嚴重，尼泊爾求救，但未被關注。今次搞眾籌目標是10萬美元，要達標不困難，希望超標，最重要是更多人知道尼泊爾需要援助。

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