【開箱】《她和他的戀愛花期》 見證愛情生到死 寫實真摯

菅田將暉是近年較為多產的日本男星，由另類劇情片到純愛電影都可找到他的蹤影。

【明報專訊】《3年A班》菅田將暉與《姐姐的戀人》有村架純最近合演NTV電視台新劇《短劇開始》，二人並非首次合作，他們曾合演電影《她和他的戀愛花期》，講述一對情侶5年間的戀愛經過，今年1月底在日本上映，疫下票房不錯，截至3月中，累計觀看人數超過200萬，票房突破30億日圓（約2.14億港元），今日在港開畫。

文青男女的現實折騰

《她和他的戀愛花期》講述2015年，21歲大學生山音麥（菅田將暉飾）和同齡的八谷絹（有村架純飾）因錯過尾班地鐵而在站外相遇。二人深夜在咖啡廳聊起文學、電影和音樂，喜好出奇地相似，價值觀與思想也一致，有聊不完的話題。他們見面第3次已互相表白，火速成為羨煞旁人的情侶。大學畢業後，他們一邊兼職一邊找工作，展開了同居生活，還一起撫養流浪小貓，過着幸福的日子。他們最大的願望是維持這樣的日常生活。

隨着時間流逝，生活開始出現轉變。擅長繪畫插畫的阿麥，原本想以畫畫為生，收1000日圓（約70港元）替雜誌社及網站繪畫一張插圖，其後不斷被壓榨，變成1000日圓畫3張。與此同時，阿絹父母來訪，向阿麥灌輸了要對社會有責任的想法，加上阿麥父親表明不再支付他在東京的生活費，阿麥只好暫時放低畫筆，找一份營業員工作。阿絹則在診所當會計文員。

二人以為只要掙到生活費，就可以維持現有的幸福，可以閒時看電影、聽音樂。可是阿麥的工作愈來愈繁重，經常加班，周末也要開工。阿麥開始經常失約，阿絹只好獨自看電影及舞台劇。二人的生活步伐變得不再一致，阿絹仍堅持以往的生活與興趣，阿麥卻只有工作。某日，阿絹決定轉工，到一家活動籌劃公司工作，希望利用自己的興趣在工作方面，阿麥覺得她是在玩樂。自此二人感情轉淡，但他們沒有吵架，也沒有出現第三者，只剩下日常打招呼式的交流，失去了當初一起分享日常生活愛好的心動感覺，最終他們選擇和平分手。

幕後班底強勁

《奇蹟補習社》、《藉著雨點說愛你》導演土井裕泰聯同《東京愛的故事》編劇坂元裕二合力炮製《她和他的戀愛花期》，幕後班底強勁，難怪邀得影帝級的菅田將暉和人氣女星有村架純主演。此片劇情平實，是每個人也可能經歷過的故事，當遇到與自己喜好及價值觀相同的人，馬上動心，拍拖初期難捨難離，但慢慢被現實改變，因為生活步伐不一致而分手收場，很多情侶相信都會有共鳴。

編導沒刻意站在男方或女方的角度說故事，始終保持中立，讓觀眾自行思考這對戀人分手的原因。電影也沒有為了加強戲味，加插第三者、疾病或意外等老土橋段。

此片另一特色是非常日本，情節融入許多當地年輕人的文化元素，例如男女主角喜愛的小說作者如長嶋有、堀江敏幸、柴崎友香及佐藤亞紀等，還提到動漫《魔女宅急便》、《寶石之國》及《黃金神威》，他們還一同經歷男團SMAP解散，一起觀看最後一集《SMAP X SMAP》，以及他們喜愛的樂隊back number。

《攻殼特攻隊》導演客串

另一方面，又邀得《攻殼特攻隊》導演押井守客串，講述阿麥與阿絹在酒吧偶遇押井守，但全場無人認識他，只有阿麥與阿絹識出來，突顯二人都是日本文青。

菅田將暉與有村架純在戲中表現不錯，演技自然流暢，加上外形合襯，讓觀眾不知不覺投入到他們的戀愛世界。尾聲二人重返初相識時經常到訪的餐廳說分手，他們看到鄰坐一對年輕男女，跟他們當年一模一樣，兩人即時淚如雨下，令人感動不已。

上映日期：6月10日